Екипажът на потъналата край бреговете на Сицилия суперяхта „Байесиан" не е знаел за конструктивна уязвимост на плавателния съд, която го е направила особено податлив на силни ветрове. Това показва доклад на британския клон за разследване на морски произшествия (MAIB), цитиран от британски медии.

При трагедията на 19 август 2024 г. загинаха седем души, сред които британският технологичен милиардер Майк Линч, на 59 години, и 18-годишната му дъщеря Хана, съобщава "Дейли мейл".

56-метровата яхта под британски флаг потъна край рибарското селище Портичело, близо до Палермо, след като беше връхлетяна от внезапна и изключително силна буря. На борда са пътували 22 души – 12 пътници и 10 членове на екипажа. Петнайсет от тях бяха спасени.

Случаят привлече международно внимание заради имената на хората на борда.

Линч, известен като „британския Бил Гейтс", беше основател на софтуерната компания Autonomy, която продаде на американската Hewlett-Packard през 2011 г. за 11 млрд. долара. Пътуването с яхтата било организирано и за да отпразнува оправдателната си присъда по дело за измама, свързано със сделката.

Сред загиналите бяха още председателят на Morgan Stanley International Джонатан Блумър, американският адвокат Крис Морвило и техните съпруги, както и готвачът на яхтата Рекалдо Томас.

Според британското разследване бурята е била причинена от явление, известно като низходящ въздушен поток (downburst), при което мощни въздушни течения се спускат от гръмотевичен облак към земната или морската повърхност. Вятърът достигнал скорост от около 129 км/ч. Само за 15 секунди яхтата се наклонила на една страна, а 16 минути по-късно потънала.

В 90-страничния доклад не се посочва кой носи вина за трагедията. Разследващите обаче установяват, че нито собственикът, нито екипажът са били запознати с уязвимостите на яхтата при екстремно силни ветрове.

Плавателният съд никога не е бил подлаган на подходяща оценка за устойчивост при условията, в които се е намирал в нощта на инцидента – на котва, със свалени платна и прибран подвижен кил. Тези особености не са били описани и в информационната книжка за устойчивостта на яхтата.

Официалните метеорологични прогнози също не са предупредили достатъчно ясно за възможната сила и последствията от бурята.

„Прогнозата не споменаваше възможността за разрушителни ветрове, обучението на екипажа не включваше подобни ситуации, а наличните указания също не обхващаха този риск. Всичко това е ограничило възможността на екипажа да разпознае опасността и да реагира навреме", заяви водещият разследването Дейвид Робъртсън.

Разследващите установили и че нито един от спасителните плотове на яхтата не се е освободил и надул автоматично при потъването. Екипажът трябвало да ги задейства ръчно.

Британското разследване може да стигне до различни заключения от продължаващото разследване в Италия. Според информация, изтекла в местни медии, италианските експерти смятат, че яхтата е била добре построена, безопасна и способна да издържи на метеорологичните условия в нощта на инцидента.

Италианските прокурори насочват вниманието към действията на екипажа и смятат, че килът е трябвало да бъде спуснат, а бурята е била преодолима. Капитанът Джеймс Кътфийлд, главният инженер Тим Паркър Итън и палубният моряк Матю Грифитс са обект на разследване за възможно причиняване на смърт по непредпазливост и корабокрушение.

Междувременно една от оцелелите – Шарлот Голунски, която се спасила заедно с едногодишната си дъщеря, съди екипажа за обезщетение. Тя твърди, че пътниците не са били предупредени за опасността, не е била подадена навреме аларма и евакуацията е започнала твърде късно.

Британските разследващи препоръчват въвеждането на по-ясни правила за оценка на риска от преобръщане на яхти при силни ветрове, когато са на котва и без вдигнати платна. Те призовават и за преразглеждане на указанията за реакция при редки, но изключително опасни метеорологични явления.