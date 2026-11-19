Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред китайския си колега Си Дзинпин, че двамата трябва да помогнат за прекратяване на войната в Украйна, преди безпрецедентната им тристранна среща с руския лидер Владимир Путин, предаде Ройтерс. Двамата се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Дипломатическата среща на лидерите на трите най-големи ядрени сили в света едва ли ще доведе до големи споразумения, отбелязаха анализатори и посочиха, различията във връзка с войните в Украйна и Иран, ядреното въоръжение и търговията. Но предстоящата среща безпокои по-малките държави, които се страхуват, че интересите им може да бъдат пренебрегнати, отбелязва Ройтерс.

Както "24 часа" съобщи, Тръмп се срещна поотделно с Путин и Си тази сутрин, преди тристранните разговори, като нарече руския президент “приятел”.

Кремъл посочи, че двамата са обсъдили войната в Украйна, а Путин си е тръгнал от срещата в “отлично настроение”.

По време на срещата си със Си малко по-късно, американският президент му благодари за посрещането и изрази надежда, че тристранните им преговори с Путин ще бъдат успешни.

“И двамата се стремим да помогнем по отношение на войната с Русия и Украйна“, каза Тръмп. “Бих искал да видя края ѝ. Мисля, че мога да говоря от името и на двама ни“, добави той.

Тръмп каза също, че двете страни са намерили “баланс” за “справедливи търговски отношения”. Си добави, че ще работи със САЩ, за да запази тези отношения стабилни.

Американският държавен глава заяви още, че двамата с китайския лидер са единодушни, че доставките на петрол през Ормузкия проток, които бяха засегнати от войната с Иран, трябва да бъдат възобновени.

Си обаче не спомена нито Украйна, нито Иран в коментарите си, отбелязват анализатори.

В интервю за “Фокс Нюз” по-рано днес Тръмп подчерта помпозността около пристигането му, която контрастираше с по-сдържаното посрещане на други лидери, включително Путин.

Японската министър-председателка Санае Такаичи пристигна в Шънджън без никаква церемония по посрещането ѝ.

Си поздрави Тръмп на летището - първия път, в който прави това с който и да лидер, идващ на посещение, откакто е президент - връщайки жеста на колегата си, който го посрещна във военновъздушната база Андрюс на срещата им през септември. Двамата лидери се прегърнаха за кратко.