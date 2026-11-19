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Българска двойка е продала новороденото си бебе в Гърция за 3500 евро само три дни след раждането му, а с получените пари си е купила употребяван автомобил. Това съобщи гръцката медия iefimerida.gr, позовавайки се на полицията.

Детето, което вече е на около 10 месеца, е открито в село близо до град Пиргос в Западна Гърция. То е отведено в педиатричното отделение на местната болница.

Според разследването 42-годишната майка родила на 5 януари в Университетската обща болница в Патра. Три дни по-късно, след като била изписана, тя предала бебето на по-млада двойка, живееща в Аспропиргос, западно от Атина. Предаването било предварително уговорено, а за детето били платени 3500 евро.

С парите биологичните родители купили употребяван автомобил „Ситроен Ксара".

Случаят стигнал до полицията, след като самата майка подала информация до властите.

Разследващите проследили документите за раждането, изписването от болницата и покупката на автомобила.

След това полицаите изчакали двойката, получила детето, да се върне в района с него.

Повдигнати са обвинения срещу четиримата възрастни – биологичните родители и двойката, на която било предадено бебето. Те ще отговарят за нарушаване на законодателството в Гърция, уреждащо осиновяването.