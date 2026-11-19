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Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че руските сили са нанесли удари с дронове по съоръжения на украинската енергийна и пристанищна инфраструктура, както и по товарни кораби, обслужващи Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предаде Ройтерс.

Министерството обяви, че руските удари са засегнали две електроенергийни подстанции в Одеска област, съоръжения за съхранение на гориво на пристанището в Черноморск и товарен кораб, който по сведения на Русия е превозвал стоки с двойно предназначение към Одеса.

Ведомството допълни, че руските сили са поразили също подстанция в североизточния украински град Суми, която е снабдявала с електричество съоръжения на украинската отбранителна промишленост и логистични центрове, пише БТА.

Съоръжения за съхранение на нефт в Република Татарстан в Русия станаха обект на украинска атака с дронове, съобщи агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс.

Щети бяха нанесени и на няколко обекта на гражданската инфраструктура, но при атаката не е имало загинали или ранени допълни агенцията, като се позова на местни власти.

Междувременно украинската армия нанесе удар с дронове срещу Курск, а от една сграда в центъра на града се издига дим, съобщи губернаторът на Курска област Александър Хинщайн.

С население от близо 440 000 души Курск се намира само на 88 километра от границата с Украйна и Сумска област, посочва Ройтерс.