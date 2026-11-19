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Президентът на САЩ Доналд Тръмп, руският му колега Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин се събраха за историческата си тристранна среща - най-очакваното събитие от срещата на върха на АТИС тази седмица.

Тримата лидери се появиха заедно във вила "Килин", където се провеждат преговорите, в китайския технологичен център Шънджън. Застанали пред знамената на трите си държави, мъжете позираха за снимка, без да си стискат ръцете, преди да влязат в основната зала за срещи.

Пред колегите си президентът Си заяви, че това е първата среща на държавните глави на Китай, Русия и САЩ, която има революционно значение.

Той подчерта, че трите държави трябва да работят заедно, за да се справят с предизвикателствата, които стоят пред света.

"Трябва да се поучим от историята. Неблагоприятните обстоятелства разкриват истинската отговорност", посочи китаецът.

По думите му светът днес вече не е съвкупност от изолирани острови. Според него човечеството живее в едно-единствено „глобално село", където съдбата на всеки е взаимосвързана и добави, че големите сили носят „специални отговорности" в това „глобално село".

"През последните години Китай насърчава форма на отношения между великите сили, характеризираща се с мирно съжителство, обща стабилност и балансирано развитие, която е от полза както за участващите страни, така и за света като цяло", заяви китайският президент.

Той призова Китай, Русия и САЩ да "дадат пример" на останалия свят, като си сътрудничат за справяне с глобалните предизвикателства и за укрепване на мира и стабилността.

На свой ред американският президент Доналд Тръмп благодари на Си Дзинпин за топлото посрещане в Китай, като нарича престоя си там чест.

Републиканецът поздрави китайския лидер много успешната среща на върха на АТИС и заяви, че е възхитен от факта, че тя е дала възможност за първата в историята тристранна среща между САЩ, Китай и Русия, като отбелязва, че те наистина пишат история.

Президентът на САЩ добави, че той, Путин и Си имат много неща за обсъждане, като в същото време подчерта, че вече са успели да разговарят по много въпроси.

Тръмп каза, че като президенти на трите най-големи държави в света, те носят специална отговорност за поддържането на продуктивен диалог.

"Твърде често лидерите в миналото са избягвали да разговарят с държави, с които са имали разногласия. Ние смятаме точно обратното. Никога не е бил постиган мир чрез отхвърляне на възможностите за взаимодействие и диалог", каза Тръмп на Си и Путин.

Републиканецът заяви, че ядреното разоръжаване ще бъде тема на обсъждане по време на срещата на върха, макар че призна, че ще бъде трудно да се убеди дадена държава да се откаже от оръжията си.

"Щом веднъж притежаваш ядрени оръжия, е много трудно да се откажеш от тях. Такъв е животът", подчерта той.

Той спомена ядрените възможности на трите държави и заяви, че те са в уникална позиция да обсъдят как да се намали броят на ядрените оръжия на Земята.

Според него е от жизненоважно значение е те да си сътрудничат, за да се борят със заплахата от разпространение на ядрени оръжия в други държави по света.

"Това е точно това, което правим в Иран. Няма да позволим на Иран да притежава ядрено оръжие", категоричен бе Тръмп

След това той премина към темата за Украйна като каза, че той и Путин вече са провели дълъг разговор относно конфликта там.

Посочи, че Путин и другата страна (Киев) биха искали да видият края на тази война.

От своя страна руският президент Путин изказа мнение, че Русия, Китай и САЩ могат да подсилят глобалната стабилност, ако си сътрудничат конструктивно.

Според него китайският президент Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп трябва да обсъдят глобални и регионални въпроси, както и енергийната сигурност.

Путин каза още, че задачата за укрепване на системата на международното право лежи върху Русия, Китай и САЩ като учредители на ООН. Отбеляза също, че трите държави споделят много общи интереси по отношение на разрешаването на регионални конфликти, включително и украинския.

Той посочи, че по инициатива на Тръмп е било обърнато голямо внимание на украинския конфликт и че всички държави имат общ интерес от неговото разрешаване.

"Убеден съм, че Русия, САЩ и Китай, нашите народи, са способни да дадат значителен принос за укрепването на мира и стабилността в света, ако сътрудничим конструктивно на основата на взаимно уважение, равенство и баланс на интересите", заяви още Путин.

Очаквайте подробности!