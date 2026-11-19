Италианец, живеещ в България, е сочен за организатор на международна финансова схема

Мащабна международна операция на италианската Финансова гвардия разкри сложна мрежа от финансови отношения, дружества и дигитални платформи, чрез които били събирани и впоследствие изпирани милиони евро от инвеститори в различни държави. На 19 ноември властите от провинция Верона изпълниха превантивна заповед за конфискация на имущество на стойност над 37 милиона евро, издадена от прокуратурата във Верона в рамките на операцията „Parsimonia" (в превод - пестеливост).

В центъра на разследването е италиански гражданин, пребиваващ от години в България, когото следователите смятат за предполагаемия организатор на транснационална структура. Тя се занимавала с измами срещу инвеститори, незаконно предоставяне на финансови услуги, присвояване и пране на пари.

Българската следа е съществена - освен че предполагаемият организатор живее в страната, именно там са установени и недвижими имоти, свързани според разследващите с дейността на мрежата.

Става дума за жилищни имоти в туристическа местност, придобити при обстоятелства, които италианските власти се опитват да изяснят. Засега не са оповестени нито конкретният курорт, нито броят на имотите, нито имената на техните собственици. Не е публикувана и отделна оценка на стойността им.

Това е една от най-интересните посоки за по-нататъшното разследване, тъй като може да помогне да се установи дали България е била използвана само като място за пребиваване и съхраняване на активи, или е имала и по-широка роля във финансовата инфраструктура на предполагаемата схема.

Според официалната информация на Командването на Финансовата гвардия във Верона, операцията е обхванала най-малко осем държави. В ЕС това са България, Литва, Швеция, Испания и Белгия, а извън него - Съединените щати, Великобритания и Индия.

В рамките на разследването е установена мрежа от 20 физически лица и 15 дружества, тръстове и дигитални платформи. Броят на засегнатите инвеститори се оценява на около 400, като разследващите не изключват действителният им брой да бъде по-голям.

Международното сътрудничество е осъществено с подкрепата на Eurojust, Агенцията на ЕС за съдебно сътрудничество по наказателни дела. В операцията са участвали и компетентните органи на държавите, в които са били установени финансови и корпоративни връзки. Извършени са обиски в жилища и офиси на дружества, свързани с разследването, като са иззети документи, компютри и множество електронни устройства. Сред тях има и т.нар. jammer, устройство, което генерира радиосмущения с цел да блокира безжичните комуникации. Предстои анализът на иззетите материали, за да се помогне за възстановяването на контактите с инвеститорите и проследяването на пътя на парите.

Според реконструкцията на разследващите инвеститорите са били привличани с предложения за финансови продукти, представяни като сигурна и доходоносна алтернатива на традиционните банкови инвестиции. Посредници изграждали отношения на доверие с потенциалните клиенти, обяснявали им условията на инвестиционните планове и ги убеждавали да поверят спестяванията си на структури, свързани с дигиталните финансови услуги. В някои случаи били организирани и обучения за сътрудници, на които се преподавали техники за комуникация и убеждаване. Участниците получавали удостоверения за дейност като „trust agent".

След събирането им средствата преминавали през различни дружества, тръстове и платформи в няколко държави. Именно тази сложна корпоративна и финансова структура е в основата на разследването. Следователите се опитват да проследят движението на капиталите от първоначалните инвеститори до крайните получатели, както и да установят дали част от тях са били преобразувани в недвижими имоти и други активи.

Случаят обаче има и по-дълга предистория. Още в края на януари 2026 г. италианският вестник „Кориере дел Венето" публикува материал за инвеститори, които не успяват да си върнат средствата, поверени на Fidea Investment Statutory Trust със седалище в Сона, провинция Верона. Според публикацията десетки клиенти от районите на Верона, Тревизо и Тренто са се оказали без достъп до вложените от тях пари. Някои инвестиции били на стойност 10 000 или 50 000 евро, а в един от случаите сумата достигала 800 000 евро.

Около 30 инвеститори се обърнали към адвокат и подали жалби до прокуратурата във Верона за предполагаема измама и присвояване. По техните твърдения средствата били предоставени на Fidea за управление в рамките на 12-месечни инвестиционни планове, след чието изтичане клиентите трябвало да получат обратно капитала си заедно с обещаната доходност. Когато настъпил моментът за изплащане парите не били възстановени. Плащанията били отлагани, а на инвеститорите било обяснявано, че съществуват оперативни затруднения и несигурност във финансовия сектор.

Предстои да се изясни и каква част от конфискуваното имущество може да бъде възстановена на потърпевшите. Стойността от над 37 милиона евро се отнася до активите, предмет на превантивната мярка, и не трябва автоматично да се приема като окончателно установения размер на загубите на всички инвеститори.