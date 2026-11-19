Международен екип от учени, ръководен от изследователи от Научно-технологичния университет „Хуаджун" в Китай, потвърди необходимостта от по-прецизен подход при диагностицирането на затлъстяването. Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Nature.

Учените анализирали здравни данни на над 840 000 възрастни от Китай, Великобритания, САЩ и Испания. Те сравнили традиционната класификация според индекса на телесната маса BMI с нова диагностична рамка, предложена от международната комисия на списание The Lancet.

Според ръководителя на изследването професор Пан Ан BMI не може да разграничи мускулната от мастната тъкан, нито да покаже дали натрупването на мазнини вече е увредило вътрешни органи. Затова диагнозата, основана единствено на този показател, може да доведе до пропуски и погрешна оценка. Новият подход поставя акцент върху реалното въздействие на затлъстяването върху здравето и функциите на организма.