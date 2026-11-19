Спектакълът „Илюзията на измамата на живо" (Now You See Me Live), вдъхновен от едноименната холивудска филмова поредица, направи своя дебют на Бродуей в Ню Йорк на 11 ноември. Представленията се провеждат в театър „Ал Хиршфелд" и ще продължат до 3 януари.

Продукцията съчетава мащабни магически илюзии, опасни бягства, фокуси отблизо сред публиката и впечатляващи визуални ефекти. Международното ѝ турне започва в Пекин през ноември 2018 г., след което спектакълът гостува в различни китайски градове и на сцени в други държави.

Новата версия за Бродуей включва обновена сценография и различен състав от изпълнители. Според творческия екип спектакълът се адаптира към публиката във всяка страна, като залага предимно на визуалното въздействие, което преодолява езиковите бариери. Както отбелязва южноафриканската изпълнителка Габриела Лестър, магията е универсален език, разбираем за хората по целия свят.