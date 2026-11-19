Днес следобед китайският председател Си Дзинпин проведе среща с американския си колега Доналд Тръмп в рамките на 33-тата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън.

Китайският държавен глава посочи, че добрите двустранни отношения носят реални ползи за народите на двете страни и допринасят за стабилността и сигурността в света. Той подчерта незаменимата роля на дипломацията между двамата държавни лидери. Китай и САЩ трябва да засилят контактите и координацията помежду си, за да предотвратят рисковете за сигурността, свързани с изкуствения интелект, и да гарантират, че той ще остане под контрол на хората.

Доналд Тръмп заяви, че двете страни трябва да запазят стабилното развитие на двустранните отношения и да разширят сътрудничеството в областите на селскостопанските продукти, енергетиката и изкуствения интелект. Той призова също интересите и опасенията на двете страни да бъдат вземани предвид по балансиран начин.

Американският президент потвърди позицията си, че САЩ не подкрепят „независимостта на Тайван". Той заяви, че и САЩ, и Китай са силни държави и трябва съвместно да насърчават мира и стабилността в света.

Двете страни определиха срещата като положителна и конструктивна. Двамата държавни глави се договориха да разработят план за действие за изграждане на конструктивни и стабилни стратегически отношения между Китай и САЩ и да изпълнят постигнатите помежду си договорености. В основата на тези отношения трябва да бъдат взаимното уважение, справедливостта и равнопоставеността.

Си Дзинпин и Доналд Тръмп обсъдиха също международни и регионални въпроси от взаимен интерес.