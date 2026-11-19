На 18 ноември китайският председател Си Дзинпин взе участие в церемонията по откриването на срещата на върха на бизнес лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Това е третият път, в който Китай е домакин на събитието. В момента развитието на Азиатско-тихоокеанския регион се сблъсква с нови предизвикателства и възможности. В основната си реч председателят Си Дзинпин предложи четири препоръки: да се запазят мирът и стабилността, да се изгради мост за отворено сътрудничество, да се стимулира иновативният растеж и да се разширят пътищата за взаимна изгода. По този начин ще се направлява посоката за изграждане на Азиатско-тихоокеанска общност и ще се насърчава общия просперитет в региона.

Струва си да се отбележи, че по време на срещата беше обявена подкрепата на Китай за създаването на Световен алианс за икономическо сътрудничество в заливните райони. Анализатори отбелязват, че това е важна стъпка на Китай за изграждане на отворена азиатско-тихоокеанска икономика, която подпомага по-дълбокото взаимодействие между различните заливни райони и изследването на нови пътища за икономическо сътрудничество в региона.

Тази година е началото на 15-ия петгодишен план на Китай. В основната си реч председателят Си Дзинпин отправи покана за сътрудничество към глобалния бизнес. Китай ще предприеме цялостни мерки от намаляване на митата и разширяване на достъпа на пазара до реформи в области като правила, управление и стандарти, за да осигури пълно спазване на достъпа и управлението в производствения сектор и постепенно разширяване на отварянето на сферата на услугите. Това ще предостави на световните компании по-стабилна и предсказуема среда за инвестиции и бизнес в Китай. Независимо как се променят международните обстоятелства, решимостта на Китай за сътрудничество и взаимна изгода със останалите страни от света няма да се промени.