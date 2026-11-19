Йемен прие закон, който определя хутите като терористична организация и криминализира нейната дейност и финансиране, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Законът указ, издаден от президента Рашад ал Алими, председател на Президентския съвет, въвежда правни мерки за противодействие на дейността на групировката, прекъсване на източниците ѝ на финансиране и подкрепа, както и за подвеждане под отговорност на лицата, виновни за терористични актове.

Законодателството обхваща всички политически, военни, охранителни, административни и граждански структури на групировката, както и свързаните с нея образувания. Законът определя редица деяния като терористични престъпления, включително опити за завземане на държавната власт чрез сила, обсаждане на градове и села, подлагане на цивилното население на глад, атаки срещу цивилни лица и обществени обекти, нанасяне на щети върху частна собственост, поставяне на мини и нападения срещу търговското корабоплаване.

Законът също така предвижда замразяване и конфискуване на средства, свързани с терористична дейност, и забранява използването на юридически лица, както и на стопански и финансови дейности, за финансиране на организацията, съобщава САБА.

Освен това се уточнява, че самото определяне на дадена организация като терористична не води автоматично до наказателна отговорност за отделни физически или юридически лица. Такава отговорност следва да бъде установена в съответствие със закона и чрез компетентните съдебни органи.