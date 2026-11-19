В насоките на Европейската комисия за програмата „Еразъм" от 2027 г. се посочва, че „организации, базирани в Русия, и лица, пребиваващи в Русия, не могат да участват в дейностите на програмата по никакъв начин", съобщава "Медиазона".

Според телеграм канала "Гроза" забраната се отнася и за стипендиите „Еразъм Мундус" за магистърско обучение в европейски университети. Европейската комисия също така забрани на жители на украински територии, окупирани от руската армия, да участват в тази програма, освен ако нямат украинско гражданство.

Освен това, властите на ЕС изключиха всички пътувания на студенти и персонал до и от Русия от програмата за обмен между европейски университети и университети в други страни.

Програмата „Еразъм+" финансира пътувания на студенти от различни страни за обучение в Европа, международни обмени и други образователни проекти. От 2014 г. до април 2021 г. над 13 200 студенти и изследователи от Русия са участвали в тази програма.