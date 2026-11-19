Лондон ще приеме европейските правила за храните срещу отпадане на граничните проверки

До 100 000 млади европейци годишно ще могат да живеят и работят във Великобритания

Двете страни подготвят по-тясно сътрудничество в отбраната и производството на оръжия

Британският премиер Анди Бърнам ще присъства утре на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, където ще подпише споразумение за промяна на част от договореностите след Брекзит и за по-тясно сближаване на Великобритания със съюза. То е насочено основно към търговията с храни и селскостопански продукти, но включва още облекчения за младите хора, енергетиката и въглеродните емисии, съобщава британският всекидневник "Дейли мейл".

Още следващия месец Бърнам ще представи различни варианти за бъдещите отношения на страната с ЕС, сред които и възможността за повторно присъединяване – със или без провеждането на референдум.

Основната част от споразумението, договорено първоначално от предшественика му Киър Стармър, предвижда Великобритания да се обвърже трайно с европейските правила за безопасност на храните и селскостопанските продукти. В замяна Брюксел ще премахне голяма част от допълнителните документи и проверки, въведени след Брекзит за британския износ на храни към европейския пазар.

Това ще улесни търговията с месо, риба, плодове и зеленчуци и ще намали административните разходи за производителите и износителите. В същото време Лондон ще трябва да прилага стотици европейски нормативни актове годишно, без да има съществено участие в изготвянето им.

Друга важна част от договореностите е създаването на схема за младежки обмен – Youth Experience Scheme. Тя ще позволи на до 100 000 граждани на ЕС годишно да живеят и работят във Великобритания за период до три години. Схемата ще важи и за британски младежи, които искат да прекарат определено време в държави от ЕС. Първоначалното предложение на правителството на Стармър е предвиждало ограничение от 50 000 участници годишно и престой до 12 месеца.

Бърнам ще даде знак и за готовността си да намали университетските такси за студентите от ЕС, които учат във Великобритания. Според предварителните оценки подобна промяна може да струва на британските данъкоплатци до 485 млн. паунда (581 млн. евро) годишно.

Сред обсъжданите мерки е и достъпът на Великобритания до европейския електроенергиен пазар. В замяна Лондон може да се ангажира с годишни вноски от десетки милиони паунди за инфраструктурни проекти в по-бедните държави от ЕС. Очаква се договореностите да подобрят енергийните доставки и сътрудничеството между двете страни.

Споразумението включва и обвързване на системите за търговия с въглеродни емисии на Великобритания и ЕС. Така британските компании ще могат да избегнат допълнителни разходи при износа си към европейския пазар.

Британското правителство очаква новите договорености да увеличат износа на храни към Европа и да допринесат за нарастване на брутния вътрешен продукт с 12 млрд. паунда в рамките на десетилетие, според непубликуван анализ на Министерството на финансите.

Отделно от споразумението за търговията и младежкия обмен, Лондон и Брюксел обсъждат по-тясно сътрудничество в енергетиката, отбраната и сигурността.

Според проект на заключенията от предстоящата среща на върха, разпространен до европейските правителства във вторник вечерта и цитиран от Euronews, Великобритания и ЕС подготвят и по-тясно сътрудничество в отбранителната промишленост. Очаква се двете страни да обсъдят как британските компании могат да участват по-активно в развитието на европейските военни способности, включително в производството на системи за противовъздушна отбрана, дронове и боеприпаси. Целта е да се укрепят европейските вериги за доставки и да се преодолее недостигът на ключови военни способности.

Предвижда се също създаването на диалог за икономическата сигурност, който ще обхваща контрола върху износа, защитата на чувствителни технологии и прекъсванията във веригите за доставки.

Отделна договореност засяга стоманодобивната промишленост. След като ЕС въведе защитни мерки срещу свръхпроизводството на стомана в Китай, които засегнаха и британските износители, двете страни ще проучат възможността за двустранни механизми за защита на своите производители. Предвижда се и дългосрочно решение за доставките на британска стомана към Северна Ирландия.

В областта на сигурността и миграцията Лондон и Брюксел ще засилят обмена на информация за предотвратяване на трафика на мигранти и хора през Ламанша. В сътрудничеството може да се включи и европейската гранична агенция Фронтекс. Двете страни ще проучат и възможности за по-лесен обмен на данни за криминалното минало на граждани от трети държави, както и за сътрудничество при прехвърлянето на затворници.

Договореностите не означават автоматично връщане на Великобритания в ЕС или възстановяване на свободното движение на хора. Те обаче представляват съществена промяна в отношенията между двете страни след Брекзит.