Хана Лилит Асади спечели американската Национална литературна награда за художествено произведение с книгата си Paradiso 17 („Парадизо 17"), а Абделрахман Елгенди е отличен в категорията за нехудожествена литература за Huna: A Memoir of Revolution, Prison, and Becoming („Хуна: Мемоари за революция, затвор и израстване"), съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Сред останалите победители са Still House in the Desert: An eco-contemplation („Тиха къща в пустинята: Еко-съзерцание") на Бренда Хилман за поезия, Centroeuropa („Централна Европа")на Висенте Луис Мора за литература в превод и The Fight of Our Lives: AIDS in America („Битката на живота ни: СПИН в Америка") на Дейвид Левитан и Габриел Дъкълс за литература за млади читатели. Почетни награди бяха връчени на писателя Салман Рушди и на педиатърката и застъпничка за грамотността Пери Клас.

Отличията, известни като „Оскар"-ите на книгоиздаването, бяха раздадени за 77-и път от Националната литературна фондация. Победителите във всяка от петте конкурсни категории получават по 10 000 долара.

Не всички финалисти обаче успяха да присъстват. Египетският писател Елгенди, който понастоящем живее в Европа, и Самар Язбек от Сирия - финалистка в категорията за литература в превод, не са получили визи за САЩ, съобщи Националната фондация за книгата. „Изглежда несправедливо, че някои, а не всички наши финалисти имат възможност да участват в събития, посветени на признанието за техните изключителни книги", посочиха от организацията.

Държавният департамент отказа да коментира конкретни случаи, но публикува изявление, в което се казва, че „администрацията на Тръмп продължава да поставя Америка и нейните интереси на първо място, като прилага изцяло имиграционните закони на САЩ и гарантира законното пътуване чрез визовата ни процедура". Институцията припомня и думите на държавния секретар Марко Рубио, че „визата е привилегия, а не право", отбелязва Асошиейтед прес.

На литературно четене в деня преди церемонията няколко финалисти осъдиха отказите за издаване на визи. Другите номинирани в категорията за нехудожествена литература посветиха четенията си на Елгенди, който ги наблюдаваше дистанционно, а писателят Омар Ел Акад се появи от негово име. Текста на Язбек прочете нейната преводачка Лери Прайс.

Издателствата са подали общо 1912 книги, оценени от журита, съставени от автори, редактори, книжари и други представители на литературната общност.

Миналата година сред отличените бяха романистът Раби Аламедин и поетесата Патриша Смит.