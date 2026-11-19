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Арести в България, Нидерландия и Полша по разследване на измама с ДДС за милиони.

Акцията е международна и е по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен. У нас и в другите две страни са проведени също така претърсвания и изземвания.

Разследваната организация е заподозряна в така наречената измама "ДДС-карусел" - сложна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между държавите-членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност.

Бандата продавала AirPods чрез фирми и "липсващи търговци", които са били базирани в Германия и България. Счита се, че престъпната дейност е причинила загуби от 23 милиона евро в Германия.

В акцията са участвали данъчната служба на Берлин, службата за фискална информация и разследвания на Нидерландия, Централното бюро за борба с корупцията в Полша. От българска страна са участвали Националната следствена служба и Главна дирекция "Национална полиция".

Акцията е част от разследването "Мидас", насочено срещу транснационална престъпна организация, стояща зад схема за измама с ДДС на стойност 195 млн. евро, свързана с продажбата на смартфони, малки електронни устройства и защитни маски.

Всички засегнати лица се считат за невиновни, докато вината им не бъде доказана от компетентните съдилища.

Европейската прокуратура (EPPO) е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, преследването и изправянето пред съда на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.