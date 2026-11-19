Засегнати са платформите за заплати, отпуски и медицински разходи, както и преводаческите услуги на институцията

Разследването продължава да установява дали лични данни на служители са попаднали в ръцете на хакерите

Мащабна кибератака срещу Европейската комисия е довела до потенциално изтичане на лични данни на служители и до блокиране на достъпа до редица вътрешни системи на институцията. За инцидента съобщава европейското издание „Политико", което се позовава на свои източници в европейските институции.

Атаката е продължила повече от 10 дни, а заради сериозността на ситуацията е било свикано извънредно заседание на най-висшия вътрешен орган за управление на Комисията – Съвета за корпоративно управление (Corporate Management Board). Случаят е бил обсъден и на заседанието на Колегиума на еврокомисарите в сряда, на което комисарят по технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен е информирала колегите си за предприетите мерки.

По информация на „Политико" хакерите са използвали ARTEX – публично достъпен инструмент с изкуствен интелект, предназначен да открива уязвимости в информационни системи. Според европейската служба за киберсигурност CERT-EU инструментът е бил използван неправомерно от международни хакерски групи за атака срещу Комисията.

Като предпазна мярка администрацията временно е изключила няколко приложения. Достъпът до повечето от тях вече е възстановен, но разследването продължава, за да установи дали са откраднати лични данни и какъв е обхватът на евентуалния пробив.

Сред засегнатите системи са Sysper, чрез която служителите получават фишовете си за заплати, подават заявления за отпуск и отчитат работното си време, както и MyPMO – платформата за обработка на медицински разходи и възстановяване на средства. Двете системи бяха възстановени по-рано тази седмица, но Sysper отново претърпя краткотраен срив в сряда. Проблеми е имало и с преводаческите услуги на институцията.

Въпреки затрудненията заплатите на служителите са били изплатени нормално. Някои от тях обаче не са могли да подават отчети за работното си време и заявки за отпуск. Според източници на изданието част от служителите са недоволствали и от недостатъчната информация за случващото се.

Говорителят на Европейската комисия Томас Рение потвърди пред изданието, че институцията е предприела необходимите действия в отговор на установената киберкампания. Той уточни, че са били атакувани отделни системи и засегнатите лица са били уведомени съгласно стандартните процедури.

Засега Комисията не е обявила дали лична информация е попаднала в ръцете на хакерите. Според „Политико" именно тази неизвестност е причината служителите да получават ограничена информация за мащаба на инцидента.