България и Молдова подписаха първи план за сътрудничество в сигурността за 2027 г. Това стана по време на официалното посещение на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Молдова по покана на молдовската му колега Даниела Мисаил-Никитин, информираха от пресцентъра на МВР.

Документът определя конкретните направления и форми на взаимодействие между двете министерства. Той предвижда обмен на експертиза и добри практики в областта на граничната сигурност, противодействието на незаконната миграция и организираната престъпност, полицейската дейност, киберпрестъпността, хибридните заплахи и управлението на кризи.

Основен акцент в разговорите между двамата министри е била променящата се среда за сигурност в Черноморския регион и последиците от войната в Украйна. Българската страна е подчертала необходимостта от засилено регионално взаимодействие, обмен на информация и координирани действия срещу трансграничната организирана престъпност, контрабандата на мигранти, незаконния трафик на оръжия и нововъзникващите заплахи.

„България разглежда Молдова като важен партньор за сигурността в региона. Нашата обща амбиция е да превърнем активния политически диалог в устойчиво институционално партньорство с конкретни резултати. В условията на нарастващи предизвикателства пред европейската сигурност сътрудничеството между нашите държави придобива още по-голямо стратегическо значение", заяви Демерджиев.

В рамките на срещата двамата министри са обсъдили и активизирането на политическия диалог, разширяването на професионалното взаимодействие между компетентните служби и укрепването на общия капацитет за противодействие на съвременните заплахи за сигурността.

Демерджиев е потвърдил последователната подкрепа на България за европейската интеграция на Молдова и готовността на страната ни да споделя опита си в прилагането на европейските стандарти в областта на вътрешните работи.

Българският министър е придружен от директора на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов и ректора на Академията на МВР проф. д-р Илин Савов, д.н.

По време на визитата е подписан и Меморандум за разбирателство между Академията на МВР на България и Академия „Щефан чел Маре" на Молдова. Споразумението предвижда допълнително развитие на сътрудничеството в областта на полицейското образование и професионалната подготовка.

В програмата на посещението са включени и срещи с ръководствата на Генералния инспекторат на граничната полиция, Генералния инспекторат на полицията и Националния антикорупционен център на Молдова.