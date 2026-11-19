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Путин, Тръмп и Си Дзинпин приеха съвместна „Декларация за мир". Лидерите на трите страни се застъпиха за реформа на ООН, стабилни доставки на петрол и ограничаване на правомощията на международните съдебни органи.

Кремъл публикува документа след 90-минутни разговори между лидерите на Русия, Съединените щати и Китай. Ключови разпоредби на декларацията:

- Реформа на ООН. Трите страни изразиха готовността си да реформират организацията, за да реагират по-ефективно на глобалните предизвикателства.

- Петрол и енергетика. Русия, Съединените щати и Китай планират да увеличат производството и доставките на петролни продукти и да поддържат стабилни глобални енергийни доставки.

- Международен наказателен съд. Лидерите заявиха важността на зачитането на имунитета на държавните служители и подчертаха, че МНС и подобни органи не трябва да злоупотребяват с правомощията си.

- Ядрени оръжия. Страните потвърдиха, че в ядрена война не може да има победители и се съгласиха да участват в диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

След разговорите лидерите не разговаряха с репортери. Путин незабавно напусна мястото на провеждане, а Си Дзинпин го придружи до колата му. Видеото показва как руският президент казва: „Никой не е очаквал всичко да мине толкова добре." Тръмп също се отправи към летището.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че срещата е преминала в добра атмосфера. Според Дмитрий Песков обаче Украйна не е била основната тема на разговорите. С края на срещата на върха руските акции започнаха да падат. Песков също обяви, че Путин ще проведе пресконференция след срещата на върха.