Европейската комисия започна две нови процедури срещу България и изпрати мотивирано становище по трета заради неправилно прилагане на европейското законодателство. Нарушенията са свързани с борбата с измамите с непарични платежни средства, условията за наемане на сезонни работници и определянето на компетентните органи по Регламента на ЕС относно обезлесяването, съобщиха от Комисията.

Комисията изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2026)2256) заради неправилното транспониране на Директивата относно измамите с непарични платежни средства (Директива (ЕС) 2019/713). Целта на европейския акт е да засили трансграничното сътрудничество и да подобри предотвратяването, разкриването и докладването на подобни измами. Претенциите на Комисията са свързани с неправилното транспониране на разпоредбите, които определят престъпленията.

Втората процедура е на по-напреднал етап. Брюксел изпрати мотивирано становище на България (INFR(2023)2017) заради неправилно транспониране на Директивата за сезонните работници (Директива 2014/36/ЕС).

Тя урежда процедурите за приемане на сезонни работници от държави извън ЕС в отговор на сезонното търсене на работна ръка. Още през април 2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо до България, с което поиска отстраняване на пропуските при транспонирането на някои от задълженията по директивата. Те засягат условията за приемане и престой на работниците, предоставянето на информация, санкциите и процесуалните гаранции.

Според Комисията отговорът на българските власти не е разсеял в достатъчна степен всички опасения, поради което процедурата преминава към следващ етап с изпращането на мотивирано становище.

Третото нарушение е свързано с Регламента на ЕС относно обезлесяването (Регламент (ЕС) 2023/1115). Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2026)2243), тъй като страната не е изпълнила задължението си да определи компетентните органи съгласно регламента и да уведоми Брюксел за тях.

България е определила компетентни органи за всички стоки, обхванати от регламента, с изключение на каучука. Именно липсата на определен орган за тази категория е основанието за започнатата процедура.