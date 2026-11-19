Гръцките граждани ще могат да сигнализират за поискан подкуп в държавната администрация чрез мобилно приложение, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Сигналите за неетично поведение от страна на служители на администрацията ще се подават през ново приложение в държавния електронен портал gov.gr. От възможността ще могат да се възползват както физически, така и юридически лица. В приложението те ще могат да подават сигнали за забавяне в изпълнението на административни услуги, лошо обслужване, искане на подкуп и неетично поведение на служители.

Жалбите ще бъдат координирани от специалисти по етика в различните държавни институции. Гражданите ще могат да следят по електронен път как се придвижва сигналът им, съобщава телевизията, цитирана от БТА.