На 19 ноември в Шънджън се проведе срещата между китайския председател Си Дзинпин, руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Си Дзинпин посочи, че мирът е трайно очакване на човечеството. Историята ни казва, че ако съществува мир между големите държави, тогава светът ще е спокоен, а ако големите държави враждуват, тогава ще има световен хаос. Преди 80 години, като основни сили на антифашизма, Китай, Русия и САЩ са се борили заедно, и са постигнали велики успехи, спечелвайки мир и спокойствие за света. Историята е най-добрият учебник, който трябва да се помни и да ни обучава, за да градим бъдеще, допълни китайският лидер.

Си Дзинпин посочи още, че понастоящем светът вече не е остров, човечеството живее в едно световно село и общност на споделена съдба. Конструктивното взаимодействие между великите държави не е въпрос с възможност за избор, а задължителен отговор. През последните години Китай насърчава всестранното стратегическо партньорство с Русия, активно изгражда конструктивни и стабилни стратегически отношения със САЩ и насърчава формирането на модел на отношения между великите сили, характеризиращ се с мирно съжителство, обща стабилност и балансирано развитие. Като основни световни сили и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Китай, Русия и САЩ трябва да дават добър пример, да си сътрудничат в отговор на глобалните предизвикателства, да поддържат заедно световния мир и стабилност и да допринесат в по-голяма степен за напредъка на човечеството.

Си Дзинпин направи четири становища относно това как големите държави трябва да взаимодействат правилно и да подкрепят заедно световния мир:

Първо, да се придържаме към взаимното уважение. Взаимното уважение е основният принцип в отношенията между големите държави. Китай, Русия и САЩ са три държави с различни национални условия, а правилната нагласа е да се уважаваме взаимно, да търсим общото и да пренебрегваме различията, както и да се развиваме заедно.

Второ, да се придържаме към мирното съжителство. Китай, Русия и САЩ трябва да бъдат партньори и приятели, да избягват конфликти и противопоставяне и да спазват принципа на мирното съжителство.

Трето, да се придържаме към сътрудничеството за взаимна изгода. Трите държави трябва да засилят комуникацията и координацията, да поддържат заедно стабилността и безпрепятственото функциониране на енергийните вериги за производство и доставки, както и да гарантират сигурността и стабилността на глобалния енергиен пазар.

Четвърто, да се придържаме към диалога и консултациите. Трите държави трябва да поддържат редовни контакти на високо равнище, за да гарантират, че различията се контролират, а конфликтите не ескалират.

Владимир Путин изрази благодарност към китайската страна за организирането на първата в историята тристранна среща на държавните глави. Русия, Китай и САЩ са велики държави и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, като защитата на целите на Устава на ООН и поддържането на международния мир са обща отговорност на трите страни. Русия е готова да води диалог с Китай и САЩ на основата на взаимно уважение и равенство, да насърчава свободната и отворена международна търговия, да поддържа енергийната и продоволствената сигурност, да засилва международното сътрудничество в управлението на изкуствения интелект и да допринася съвместно за мира и сигурността в света.

Доналд Тръмп заяви, че срещата на държавните глави на САЩ, Китай и Русия привлича вниманието на целия свят, оставяйки следа в историята, поради което е от изключителна важност. И трите държави са ядрени сили и носят особено важна отговорност за поддържането на световния мир и стабилност. Трите страни трябва съвместно да предотвратяват разпространението на ядрени оръжия и да избягват бедствия за човечеството, причинени от тях. „Очаквам с нетърпение да работя заедно с председателя Си Дзинпин и президента Путин, за да защитим по-добре нашата планета и да направим бъдещето по-безопасно", каза американският президент.

Държавните глави на трите държави обмениха мнения и по важни международни и регионални въпроси, като кризата в Украйна, предотвратяването на разпространението на ядрени оръжия, ситуацията в Близкия изток и Корейския полуостров.