Екип на американското Федерално бюро за разследване (ФБР) се намира в Гърция от миналата седмица във връзка с разследване на действията на бившата посланичка на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл. То е свързано с предстоящо парламентарно разследване в Конгреса на САЩ, съобщава гръцката телевизия „Скай".

Гилфойл напусна поста си през октомври по искане на Белия дом, след като в американски медии бяха публикувани информации за предполагаеми нарушения на етичните норми и контакти с бизнес интереси. Тя отхвърли обвиненията като неверни и заяви, че ще защитава репутацията си, пише БТА.

Според информацията на „Скай" американските агенти разследват действията на бившата посланичка, която остана на дипломатическия пост по-малко от година. Засега не е ясно колко време ще продължи работата им в Гърция и кога ще се върнат в САЩ.

Скандалът около Гилфойл се разрази след поредица от публикации на авторитетния американски вестник „Уолстрийт джърнъл". Според изданието още преди да бъде потвърдено назначението ѝ за посланик тя е поискала от бизнесмен 100 000 долара в замяна на лобиране пред администрацията във Вашингтон и осигуряване на достъп до високопоставени представители на американското правителство.

По време на мандата си в Атина Гилфойл е оказвала натиск върху Гърция да купува единствено американски втечнен природен газ. Според публикациите тя е настоявала България да си сътрудничи с определена гръцка строителна компания и е отправяла предупреждения, че гръцкото правителство може да падне по подобие на кабинета в Румъния.

В една от публикациите си „Уолстрийт джърнъл" разказва и за вечеря в Атина през март тази година, по време на която Гилфойл заявила, че Вашингтон има възможност да влияе върху падането на правителства. Като пример тя посочила Румъния, като добавила, че САЩ могат да предприемат подобни действия и в други държави, включително Гърция.

Вестникът съобщи още за контактите ѝ с представители на гръцки бизнес интереси и за присъствието на лобист по време на част от дипломатическите ѝ срещи. Гилфойл оспори представянето на разговора и отрече да е извършила нарушения.

Публикациите предизвикаха проверки от страна на водещи демократи в комисиите по външни отношения на Сената и Камарата на представителите на американския Конгрес.

Междувременно високопоставеният конгресмен от Демократическата партия Робърт Гарсия е изпратил писмо до Гилфойл, с което я уведомява да запази всички документи, които биха могли да бъдат използвани при бъдещи парламентарни разследвания, включително по подозрения за корупция. В писмото се припомня информацията за поисканите 100 000 долара от дарител на Републиканската партия.

Подобни писма са изпратени и до други членове на семейството на Доналд Тръмп, както и до негови близки съветници, съобщи вчера Франс прес. Очаква се Гарсия, който е конгресмен от Калифорния, да оглави влиятелна разследваща комисия в Камарата на представителите след встъпването в длъжност на новоизбраните конгресмени през януари. Това би му дало възможност да започне парламентарни проверки по случая.

Кимбърли Гилфойл пое американската дипломатическа мисия в Атина през ноември 2025 г. Преди назначението си тя беше известна и с личната си връзка с Доналд Тръмп-младши, първородния син на американския президент. Двамата бяха сгодени в продължение на четири години.

Гилфойл е била омъжена и за Гавин Нюсъм, настоящ губернатор на Калифорния, който е сред споменаваните възможни кандидати за номинацията на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г.