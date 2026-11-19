Руският президент направи паралел с конференцията в Ялта от 1945 г. и призова да бъдат приети „реалностите на място"

Кремъл определи срещата като успешна, но уточни, че Украйна не е била основната тема на разговорите

Путин обеща, че Русия ще нанесе на Украйна „много по-болезнен отговор" заради атаката срещу Кримския мост

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е поканила представители на европейските държави на разговори в руската столица, за да изясни позициите им по войната в Украйна. Това стана по време на пресконференция след тристранната среща с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, съобщава Би Би Си.

Путин обясни, че поканите са изпратени по дипломатически канали до европейските столици. По думите му Белият дом настоява Европа да участва в преговорния процес, а обсъждането на бъдещата сигурност на континента е невъзможно без нейното присъствие. Руският президент обаче не потвърди категорично дали европейски представители ще бъдат включени в преговорите. Той уточни, че Москва първо трябва да разбере какво биха предложили те на масата за преговори.

В отговор на журналистически въпрос дали съвместната декларация за мир, подписана след срещата с Тръмп и Си, означава край на войната в Украйна, Путин отхвърли тезата, че Русия е агресорът. Той посочи атаките срещу Кримския мост и руските енергийни съоръжения като аргументи за позицията на Москва. Според него от украинската страна зависи да сложи край на конфликта, като направи необходимите компромиси.

Руският държавен глава коментира и възможността за прекратяване на огъня в определени райони под руски контрол. Той заяви, че след поредните атаки срещу Кримския мост преговори по този въпрос няма да има. Путин обеща, че Русия ще нанесе на Украйна „много по-болезнен отговор" заради атаката срещу моста, свързващ Русия с Крим.

Путин твърди, че мостът се използва изключително за граждански цели, а не за транспортиране на военно оборудване, както твърди Киев, нито на петролни продукти.

Русия няма да се съгласи на примирие, обхващащо енергийния сектор или Черно море, след последните украински удари, заяви още той.

Руският президент посочи, че Москва признава правото на Украйна на сигурност, но не и за сметка на руската. Той добави, че според него Тръмп е искрено ангажиран с прекратяването на войната в Украйна.

Значителна част от пресконференцията беше посветена и на историческите паралели между тристранната среща и конференцията в Ялта от 1945 г., когато лидерите на СССР, САЩ и Великобритания обсъждат следвоенното устройство на света.

„Какво не беше наред с Ялта? Какво толкова лошо имаше в нея?", попита Путин. Той заяви, че тогава е била утвърдена победата над нацизма и са създадени условията за основаването на ООН. Руският президент добави, че не би имал нищо против подобно утвърждаване на победа над това, което нарече „неонацизъм".

По думите му тримата лидери не са разделяли света, а са признали вече съществуващите реалности след Втората световна война. Путин подчерта, че и при сегашните конфликти ще трябва да бъдат приети реалностите на място.

Руският президент определи срещата с Тръмп и Си като „важна глава в историята на дипломацията". Според него разговорите са били открити и полезни, като по редица ключови въпроси тримата са постигнали поне взаимно разбиране, дори и да не са стигнали до конкретни споразумения. Той обаче уточни, че не е договорено подобни срещи да се провеждат редовно.

Сред обсъжданите теми са били реформата на ООН, международната сигурност, неразпространението на ядрените оръжия и енергетиката. Путин заяви, че Русия има предимство в областта на ядрените технологии и мирното използване на ядрената енергия. Той допусна и подобряване на отношенията със САЩ, като посочи, че подходът на администрацията на Тръмп към Москва дава основания за оптимизъм.

След срещата трите държави публикуваха съвместна декларация, в която се ангажират да работят за стратегическата стабилност и международната сигурност. В документа се посочва, че ядрената война не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена. Тримата лидери заявяват още готовност за диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

Руският външен министър Сергей Лавров и съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков определиха атмосферата на срещата като добра. Кремъл обаче уточни, че Украйна не е била основната тема на разговорите между тримата лидери.