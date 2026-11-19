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Европейската комисия реши днес да изправи Гърция пред Съда на Европейския съюз, защото не е въвела изискваните технологични системи за разпознаване на самолети, които са предвидени в европейското законодателство за ръководство на въздушното движение, съобщава „Катимерини".

В съобщението на Еврокомисията се казва, че тази технология позволява на авиодиспечерите да разпознават точно всеки летателен апарат и да го различават от останалите, което увеличава ефективността на ръководството на въздушното движение и безопасността на полетите, пише БТА.

Както обяснява Комисията, съвременните радарни системи не се ограничават до локализиране на позицията на даден самолет, но и предоставят допълнителни данни за височината, скоростта и очаквания му курс.

Въвеждането на изискваните технологични възможности би допринесло и за подобряване на съвместимостта на Гърция с останалите страни членки, които вече използват подобни системи, както и за увеличаване на капацитета на гръцкото въздушно пространство.

Процедурата по нарушението на европейското законодателство започна през декември 2024 г. с изпращането на предупредително писмо до Гърция, а през декември 2025 г. последва мотивирано становище.

Гърция e дала отговор и е информирала за напредъка си, но Европейската комисия е преценила, че усилията на гръцките власти не са достатъчни за пълното изпълнение на ангажиментите на страната.

Съдебната процедура започва в период, в който бяха регистрирани неколкократни технически проблеми в гръцката инфраструктура за ръководство на въздушното движение, сред които продължително прекъсване на радиокомуникациите в зоната на отговорност на Атина.

Макар че тези случаи и настоящата процедура, доколкото е известно, не са свързани, днешното решение отново извежда на преден план по-широкия въпрос за модернизацията на гръцката въздухоплавателна инфраструктура, коментира "Катимерини".