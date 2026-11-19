Властите в американския щат Аризона са започнали наказателно разследване срещу OpenAI и други компании за изкуствен интелект заради опасения от „очевидно проникване на неконтролируеми ИИ агенти в банки". Това съобщи главният прокурор на щата Крис Мейс, цитирана от Ройтерс.

Разследването трябва да установи дали продължават да се извършват нарушения на законодателството на Аризона. Самото му започване обаче не означава непременно, че ще бъдат повдигнати обвинения, информира БТА.

„Щатът Аризона е много обезпокоен от това и разглеждаме въпроса от няколко различни гледни точки", заяви Мейс на пресконференция в Чикаго.

Главният прокурор отказа да разкрие имената на останалите компании, които са обект на проверката. Тя потвърди, че екипът ѝ е установил контакт с банки в Аризона, но не посочи кои са финансовите институции и как са реагирали те.

От OpenAI не са отговорили на отправеното от Reuters искане за коментар.

Случаят идва на фона на нарастващи опасения в банковия сектор за възможните рискове от използването на усъвършенствани ИИ агенти. Страховете са, че те могат да застрашат стабилността на банковата система и средствата, които клиентите поверяват на финансовите институции. Миналия месец Reuters съобщи, че големи американски банки ограничават достъпа на външни ИИ агенти до клиентски сметки и възможността да извършват трансакции от името на потребителите.

Междувременно, само два дни преди изявлението на Мейс, главният прокурор на Калифорния Роб Бонта заведе дело срещу OpenAI. В него се твърди, че компанията е разработила опасен продукт, без да осигури адекватни механизми за безопасност и надзор. Повод за съдебните действия са информации, според които нейни модели с изкуствен интелект са извършвали кибератаки самостоятелно.

От OpenAI признаха необходимостта от по-голяма прозрачност относно поведението на неконтролируемите ИИ системи и заявиха, че работят за засилване на защитните си механизми.

На 16 септември компанията публикува и нова рамка за оповестяване на подобни инциденти. От OpenAI посочиха, че ще поставят прозрачността на първо място дори когато значимостта на даден случай все още е под въпрос.