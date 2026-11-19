Двама млади нидерландци, на 17 и 20 години, са били задържани във вторник сутринта във Франкфурт на Майн по подозрение в планиране на бомбен атентат, съобщиха днес германската прокуратура и полиция, цитирани от нидерландската новинарска агенция АНП.

Заподозрените остават в ареста.

Според прокуратурата двамата са имали намерение да извършат атентат срещу бар на улица „Бергер Щрасе“. Същото заведение вече беше цел на експлозия през септември тази година. Двамата са били задържани рано във вторник сутринта на контролно-пропускателен пункт. В колата им полицаите са открили голямо количество взривни вещества, които са били обезвредени от експерти, информира БТА.

20-годишният мъж се разглежда от властите като „логистичен координатор“ на поредица от предишни атентати в Германия. Полицията свързва експлозиите с конфликт между нидерландска и германска престъпна група.

Разследването на престъпленията все още продължава. Криминалната полиция го е разширила, включвайки мрежи от извършители в Нидерландия, съобщава германската прокуратура.