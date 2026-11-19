Сенаторът от Демократическата партия Тим Кейн обяви, че през следващите седмици ще поиска гласуване в Сената на Конгреса на САЩ по резолюция, която задължава администрацията на президента Доналд Тръмп да оцени отражението на политиката си спрямо Русия върху спазването на човешките права. Това съобщи Асошиейтед прес.

Кейн внася днес проекторезолюцията, като се позовава на малко известна разпоредба от американски закон за външната политика. Тя дава право на всеки сенатор да поиска гласуване за изготвянето на доклад относно състоянието на човешките права в определена държава, пише БТА.

Основен акцент в предложението е сделката за доставки на дизелово гориво от Русия, обявена от Тръмп през октомври. В рамките на договореността американският президент допусна изключение от санкциите срещу Москва, с което беше разрешена продажбата на милиони тонове гориво.

Резолюцията предвижда Държавният департамент да анализира и последиците от други решения на американската администрация. Сред тях са забавянето на доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът" и прекъсването на обмена на американски разузнавателни данни за предстоящи руски атаки срещу Украйна. За тези действия съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

При обявяването на сделката на 9 октомври Тръмп заяви, че Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво. По думите му през ноември е трябвало да последват още 500 000 тона, а след това – един милион тона „непосредствено след това". Американският президент посочи и допълнителни три милиона тона, които Русия трябвало да достави „в рамките на кратък период от време".

В публикацията си в социалните мрежи Тръмп не коментира санкциите срещу Москва или войната в Украйна. Той обаче подчерта, че приоритет за него са по-ниските цени за американските потребители, особено за земеделските производители, животновъдите и шофьорите на камиони.

При евентуално приемане на резолюцията Държавният департамент ще трябва да изготви оценка за това дали политиките на Тръмп са увеличили способността на Русия да продължава войната в Украйна и дали са допринесли за нарушения на човешките права или за задълбочаването на вече съществуващи такива. Документът изисква също актуална информация за преговорите за прекратяване на войната, започнала с руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Кейн се надява предложението му, което определя като „проверка за добросъвестност", да получи подкрепа и от двете партии.

„Ако ни предоставят неприемлив доклад за правата на човека, който прикрива нарушенията на Русия, това ще бъде много показателно както за нас, така и за американската общественост", заяви сенаторът от щата Вирджиния в интервю за Асошиейтед прес вчера.

Внасянето на резолюцията непосредствено след срещата на Тръмп в Китай с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин е част от по-широката стратегия на демократите в Сената. Още от началото на втория мандат на Тръмп те използват процедурни възможности, за да предизвикват гласувания по отделни елементи от политическата му програма.

Кейн е сред основните инициатори на подобни действия, като е организирал редица гласувания относно правомощията на президента да използва военна сила, включително във връзка с войната в Иран.

Миналата година сенаторът поиска гласуване и по резолюция, с която се настояваше за по-голяма прозрачност от администрацията на Тръмп относно последиците за човешките права от депортирането на хора в Салвадор. Тогава контролираният от републиканците Сенат блокира предложението, като гласовете бяха разпределени по партийна линия.

Според Кейн тази стратегия е позволила на демократите да отнемат част от парламентарното време на републиканското мнозинство и да принудят неговите представители публично да заемат позиции по войната в Иран и други въпроси преди тазгодишните междинни избори. На тях демократите в крайна сметка спечелиха контрола над двете камари на Конгреса, след като избирателите отхвърлиха управлението на републиканците във Вашингтон.

Сенаторът заяви, че ще продължи да използва този подход и след като демократите си осигурят мнозинство в Сената през следващата година.

За разлика от повечето законопроекти, резолюциите със специален процедурен статут, които Кейн внася въз основа на Закона за чуждестранната помощ, Закона за военните правомощия и други нормативни актове в областта на външната политика, стигат до гласуване в рамките на няколко седмици. Така те заобикалят обичайното разглеждане в парламентарните комисии.

Кейн призна, че преодоляването на евентуално президентско вето би било трудно, но подчерта, че целта му е всеки сенатор да носи публична отговорност за позицията си.

„Искам всеки тук да поеме отговорност за случващото се", заяви той, визирайки и начина, по който членовете на Сената гласуват.

„Трябва да изпращаме законопроекти на президента за подпис", добави Кейн.