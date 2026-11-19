Спекулира се необявено спиране, може да е за среща с Ким Чен Ун

Белият дом е събрал временно телефоните на журналистите на борда на президентския самолет Air Force 1, който излетя от Китай преди няколко часа. Това съобщава Франс прес, след като по-рано днес се проведе среща на лидерите на САЩ, Китай и Русия.

Причината за вземането на телефоните на медийните представители, била съображения за сигурност. Това е крайно необичайна мярка, посочва Франс прес.

"Телефоните ни се изземват временно поради съображения за сигурност", съобщи репортер от журналистическия екип, придружаващ президента.

Самолетът на президента Доналд Тръмп излетя от летище Шънджън в Китай малко след 18:45 ч. местно време (10:45 ч. по Гринуич), след тристранната среща на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Белият дом не е изземвал телефоните на журналистите по време на предишното посещение на американския президент в Китай през май, пише в "Екс" Джаки Хайнрих - репортер на Fox News, но и шеф на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

Въпреки че по план Тръмп трябваше да се завърне директно в САЩ след срещата на върха, този ход на Белия дом може да подсказва за допълнително спиране, необявено предварително. По време на цялото си посещение в Азия Доналд Тръмп нееднократно загатна за възможността за среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, пише БТА.

Тримата лидери се появиха заедно във вила "Килин", където се провеждат преговорите, в китайския технологичен център Шънджън. Застанали пред знамената на трите си държави, мъжете позираха за снимка, без да си стискат ръцете, преди да влязат в основната зала за срещи. Пред колегите си президентът Си заяви, че това е първата среща на държавните глави на Китай, Русия и САЩ, която има революционно значение.

Той призова Китай, Русия и САЩ да "дадат пример" на останалия свят, като си сътрудничат за справяне с глобалните предизвикателства и за укрепване на мира и стабилността.

На свой ред американският президент Доналд Тръмп благодари на Си Дзинпин за топлото посрещане в Китай, като нарече престоя си там чест. Републиканецът поздрави китайския лидер много успешната среща на върха на АТИС и заяви, че е възхитен от факта, че тя е дала възможност за първата в историята тристранна среща между САЩ, Китай и Русия, като отбелязва, че те наистина пишат история.

След това той премина към темата за Украйна като каза, че той и Путин вече са провели дълъг разговор относно конфликта там. Посочи, че Путин и другата страна (Киев) биха искали да видят края на тази война.

От своя страна руският президент Путин изказа мнение, че Русия, Китай и САЩ могат да подсилят глобалната стабилност, ако си сътрудничат конструктивно. Според него китайският президент Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп трябва да обсъдят глобални и регионални въпроси, както и енергийната сигурност.

Путин каза още, че задачата за укрепване на системата на международното право лежи върху Русия, Китай и САЩ като учредители на ООН. Отбеляза също, че трите държави споделят много общи интереси по отношение на разрешаването на регионални конфликти, включително и украинския.