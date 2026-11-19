Китай, Русия и САЩ ще продължат координацията помежду си на работно равнище след днешната историческа среща между президентите на трите страни Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин. Това заяви китайският външен министър Уан И, който определи разговорите като среща на върха за мир, съобщиха световните агенции.

"Тримата лидери изложиха лично един пред друг стратегическите си намерения и се договориха да предотвратяват конфликти и конфронтация", каза Уан И на пресконференция за края на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън.

Тристранната среща, която е първа по рода си в историята, създаде нов модел на взаимодействие между тримата лидери и се състоя в съответствие с тенденциите на нашето време и очакванията на света, заяви китайският дипломат № 1.

Тримата лидери се появиха заедно във вила "Килин", където се провеждат преговорите, в китайския технологичен център Шънджън. Застанали пред знамената на трите си държави, мъжете позираха за снимка, без да си стискат ръцете, преди да влязат в основната зала за срещи. Пред колегите си президентът Си заяви, че това е първата среща на държавните глави на Китай, Русия и САЩ, която има революционно значение.

Той призова Китай, Русия и САЩ да "дадат пример" на останалия свят, като си сътрудничат за справяне с глобалните предизвикателства и за укрепване на мира и стабилността.

На свой ред американският президент Доналд Тръмп благодари на Си Дзинпин за топлото посрещане в Китай, като нарече престоя си там чест. Републиканецът поздрави китайския лидер много успешната среща на върха на АТИС и заяви, че е възхитен от факта, че тя е дала възможност за първата в историята тристранна среща между САЩ, Китай и Русия, като отбелязва, че те наистина пишат история.

След това той премина към темата за Украйна като каза, че той и Путин вече са провели дълъг разговор относно конфликта там. Посочи, че Путин и другата страна (Киев) биха искали да видят края на тази война.

От своя страна руският президент Путин изказа мнение, че Русия, Китай и САЩ могат да подсилят глобалната стабилност, ако си сътрудничат конструктивно. Според него китайският президент Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп трябва да обсъдят глобални и регионални въпроси, както и енергийната сигурност.

Путин каза още, че задачата за укрепване на системата на международното право лежи върху Русия, Китай и САЩ като учредители на ООН. Отбеляза също, че трите държави споделят много общи интереси по отношение на разрешаването на регионални конфликти, включително и украинския.