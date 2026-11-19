Снаряд, паднал близо до посолството на Нидерландия в Киев. Той е причинил леки щети по сградата. Това съобщи нидерландският външен министър Том Берендсен, цитиран от Ройтерс.

„Днес следобед зад нидерландското посолство в Киев падна снаряд. За щастие, нашите колеги са невредими, макар че има незначителни щети по сградата", написа Берендсен в "Екс". Страната прави проучване какво точно се е случило, но приоритет остава осигуряването на благосъстоянието на служителите й, категоричен е нидерландецът.

При удара по Кримския мост на 17 ноември 2026 г. Украйна е използвала и ракети Ruta, произведени от базираната в Нидерландия оръжейна компания Destinus. Самата компания потвърди, че нейни ракети са участвали в атаката.

След изявлението на компанията, руското посолство в Нидерландия постави въпроса дали Хага открито е застанала на страната на Киев във войната в Украйна. Украински дронове и ракети нанесоха вчера удари по съоръжението, което свързва Русия с Крим, и разрушиха централния пътен участък на моста. Атаката се възприема като символичен военен удар срещу руския президент Владимир Путин в навечерието на срещите му с лидерите на Китай и САЩ.

Експертът по сигурността Нико Ланге от Мюнхенската конференция по сигурността смята, че ударът по нидерландското посолство не е бил случаен. Според него Русия целенасочено е атакувала Нидерландия заради твърденията на Москва, че страната е допринесла за успешните украински удари по Кримския мост. Ланге призова европейските държави незабавно да застанат зад Нидерландия.