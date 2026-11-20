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След близо 2 години без титуляр мисията на САЩ в България трябва да бъде оглавена от Дъг Холдър - бизнес консултант от Флорида и пожизнен член на оръжейната асоциация NRA

Новината, че за посланик на САЩ в България е номиниран Дъглас Холдър – лобист на регионално ниво без особена дипломатическа подготовка, сякаш разочарова определени среди в България. В продължение на година и половина те следяха с интерес кога и кого точно ще изпрати у нас президентът Доналд Тръмп.

Холдър, както вече бе съобщено, е основател на лобистката компания The Legis Group, която работи предимно с клиенти от сферите на здравеопазването, образованието и управлението на летището в Сарасота, Флорида. Той е пожизнен член на NRA – асоциацията, която защитава правото на американските граждани да притежават и носят огнестрелно оръжие. На 18 ноември Комисията по външни отношения на Сената одобри номинацията му с 13 гласа срещу 8. Предстои кандидатурата му да бъде утвърдена и от пленарния състав на Сената. Ако това се случи, Дъг Холдър ще стане един от малкото американски посланици в България през последните десетилетия, които

не са дипломати по професия

Всичко това би могло да бъде представено от средите на разочарованите като израз на някакво специално отношение на Тръмп към България. Особено предвид традицията от последните десетилетия виновникът за вътрешните неуредици в страната да бъде търсен сред високопоставените пратеници на Държавния департамент у нас.

Един по-внимателен поглед към назначенията, които Вашингтон прави не само на Балканите, но и в Европа и по света от началото на втория мандат на Тръмп, обаче носи известна утеха.

По време на втория си мандат Доналд Тръмп преобръща дипломатическата практика по начин, който трудно намира аналог в съвременната американска история. Там, където президенти и от двете партии в продължение на десетилетия са изпращали значителен брой кариерни дипломати, днес Тръмп дава категорично предимство на политическите назначения. Дори може да се каже, че е избрал повече милионери за посланици, отколкото специалисти по международни отношения.

Според актуалната статистика на Американската асоциация на дипломатическата служба (AFSA) към 17 ноември 2026 г. от общо 129 назначения и номинации

едва 28, или 21,7%, са на кариерни

дипломати Останалите 101, или 78,3%, са на хора извън дипломатическата служба – предприемачи, инвеститори, юристи, лобисти, медийни личности, донори на кампанията му и пенсионирани генерали.

В Гърция например до октомври тази година посланик бе Кимбърли Гилфойл – адвокат, бивша телевизионна водеща във Fox News и някогашна партньорка на най-големия син на президента. Тя подаде оставка на 13 октомври.

Кимбърли Гилфойл СНИМКА: GETTY IMAGES

В Хърватия американската мисия бе поверена на галеристката от Флорида Никол Хенри Макгроу. Тя бе номинирана от Доналд Тръмп през март 2025 г., а през октомври същата година кандидатурата ѝ бе утвърдена от Сената. Макгроу е сред големите финансови поддръжници на президента, като според публикации е

дарила четвърт милион долара за неговата политическа кауза

Тя е колекционер на изкуство с особен интерес към младите кубински творци. В официалната ѝ биография се посочва, че е сред пионерите в интегрирането на дигиталното изкуство и блокчейн технологиите – бизнес начинание, което променя начина, по който колекционери и художници взаимодействат на световния артпазар.

Юристът Дарил Ниренберг оглавява американската мисия в Букурещ, а за посланик в Черна гора е предложен адвокатът Питър Маккой – бивш федерален прокурор в Южна Каролина. На 18 ноември неговата кандидатура също получи одобрението на сенатската комисия, но предстои окончателното ѝ утвърждаване.

Майкъл Йънг, също юрист по професия, е може би най-близо до традиционната дипломация, тъй като в миналото е работил в сферата на международното право.

Именно той бе избран да наследи в Белград една от живите легенди на американската дипломация – Кристофър Хил. Кандидатурата на Йънг също бе одобрена от Комисията по външни отношения на Сената на 18 ноември.

За Босна и Херцеговина бе номиниран пенсионираният бригаден генерал от морската пехота Роналд Джонсън, служил в Гуантанамо. След напускането на армията той прекарва близо 15 г. в собствената си консултантска компания. И неговата номинация премина през сенатската комисия на 18 ноември.

В Албания Вашингтон изпрати друг пенсиониран генерал – Ерик Уент, командвал специални операции и служил в Афганистан, Корея и Близкия изток.

Ако разширим погледа отвъд Източна Европа, картината не изглежда по-различно.

Посланикът на САЩ в Европейския съюз Андрю Пъздър пристигна в Брюксел през август 2025 г. Преди това в продължение на близо 17 години той е главен изпълнителен директор на CKE Restaurants – корпорацията зад веригите Carl’s Jr. и Hardee’s. Според официалната му биография под негово ръководство компанията се разраства до над 3800 заведения в 45 американски щата и 40 държави. Пъздър е и добре познат коментатор в медиите на консервативния лагер.

Сред американските посланици няма по-богат ресторантьор от Тилман Джоузеф Фертита.

Forbes го определя като

“най-богатия ресторантьор в света”

Към май 2025 г. състоянието му се оценява на около 10,5 милиарда долара, което го нарежда сред най-богатите хора на планетата. Тръмп го изпрати за посланик в Италия и Сан Марино.

Фертита е собственик на Landry’s и на баскетболния клуб Houston Rockets от НБА. Популярност извън бизнеса му донесе телевизионното предаване Billion Dollar Buyer по CNBC. Той е и сред големите акционери в казинооператора Wynn Resorts. Именно Фертита е човекът, който преди години купува фалиралото казино на Доналд Тръмп в Атлантик Сити.

Във Франция и Монако Тръмп изпрати друг известен човек без дипломатически опит –

своя сват Чарлз Къшнър

Американският посланик във Франция Чарлз Къшнър. СНИМКА: X/@USAmbFrance

Освен че е баща на Джаред Къшнър – съпруга на Иванка Тръмп, той е основател на Kushner Companies – империя с десетки хиляди жилища и огромни търговски площи.

В кохортата на мултимилионерите, назначени за посланици от Тръмп, влизат още редица фигури с впечатляващи бизнес биографии.

За Швеция бе избрана Кристин Торети – бивш председател и главен изпълнителен директор на S.W. Jack Drilling, компания в американския енергиен сектор. Торети е оглавявала и S&T Bank.

За посланик в Турция бе назначен Томас Барак, който изпълнява и функциите на специален пратеник за Сирия. Той е основател и дългогодишен ръководител на Colony Capital, глобална инвестиционна компания с активи за десетки милиарди долари в различни държави.

Американски посланик във Великобритания е Уорън Стивънс – председател на Stephens Inc., една от най-старите частни финансови компании в САЩ.

Неговият колега в Дъблин Едуард Уолш е предприемач в сферата на недвижимите имоти. Той е основател и президент на The Walsh Company – строителна и проектантска компания от Ню Джърси.

Джон Бреслоу, назначен за посланик в Кипър, е бил държавен одитор на Небраска през 90-те години. По-късно създава LinWeld – компания за доставки на заваръчни материали и промишлени газове. След като според медийни публикации събира 250 000 долара за президентската кампания на Тръмп, е номиниран за дипломатическия пост в Никозия. Сенатът утвърди кандидатурата му на 7 август 2026 г.

Както и в случая с посланичката в Хърватия, финансовата подкрепа за президента и последвалото дипломатическо назначение повдигат въпроси за ролята на политическите дарения. Преди време Ройтерс публикува специално разследване, посветено именно на системния характер на тази практика.

И в Будапеща Тръмп заложи на човек от бизнеса. За посланик в Унгария той номинира Бенджамин Ланда – съосновател на SentosaCare, компания, която управлява повече от сто старчески дома в САЩ. Кандидатурата му все още очаква окончателно утвърждаване.

В официалната биография на Стейси Файнберг, посланик в Люксембург, се посочва, че е изградила впечатляваща кариера в бизнеса, медиите, спорта и развлекателната индустрия.

В Латвия бе изпратена Мелиса Аргирос – инвеститор в недвижими имоти от Калифорния.

Посланикът в Нидерландия Джоузеф Пополо е основател на Charles & Potomac Capital – инвестиционна компания с интереси в технологиите, здравеопазването, медиите, енергетиката и недвижимите имоти.

Посланичката в Малта Сомерс Фаркас също идва от бизнеса. В миналото е работила като модел, а по-късно развива собствена маркетингова компания и участва в предизборните кампании на Тръмп.

След повече от две десетилетия във финансовия сектор, включително в Ню Йорк и Париж, Мишел Иса – президент и главен изпълнителен директор на Newton Investment Group – бе изпратен за посланик в Ливан.

Бенджамин Леон – предприемач, инвеститор в недвижими имоти и основател на мрежата от здравни заведения Leon Medical Centers – пое мисията в Испания и Андора.

Посланикът в Япония Джордж Глас има известен дипломатически опит, след като по време на първия мандат на Тръмп представляваше САЩ в Португалия. Но и той е преди всичко бизнесмен с кариера във финансите, инвестиционното банкиране и технологичния сектор.

Списъкът далеч не е изчерпателен и продължава да расте с нови имена от света на бизнеса, както личи и от случая с избора на посланик за България.

Изводът е очевиден: както се случи и с много други професии, дипломацията вече не е това, което беше.