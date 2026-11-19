Движението на влаковете по първата жп линия на Кримския мост, който свърза полуострова с Русия, е възобновено. Първите влакове ще потеглят в скоро време, съобщи Ройтерс, като се позова на руски медии и на руския министър на транспорта.

Снощи Украйна удари за 3 път моста, свързващ Русия и Крим.

В нощта срещу вторник мостът бе поразен при голяма украинска атака с крилати ракети. Тогава се срути стоманената арка над автомобилната секция на съоръжението, което е дълго 19 км.

Мостът бе построен, за да свърже черноморския полуостров, анексиран от Русия през 2014 г., с континентална Русия. Първоначално построен като автомобилна и железопътна артерия, от началото на войната мостът се използва и за придвижване на руски войски към окупираните части от Южна Украйна.