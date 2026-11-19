Ангажимент за инвестиция в размер на над 131 млн. долара поеха Великобритания и Норвегия. Той е за конструирането на 2 модерни високоскоростни бойни катера за Украйна. Това заявиха днес от британското правителство, цитирани от БТА.

Новината за новите катери, които ще бъдат произведени на Острова, бе обявена на фона на срещата на Коалицията на желаещите в Берлин. Тя бе създадена в началото на 2025 г. в подкрепа на Украйна, като в момента обединява около 40 държави, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Целта на коалицията е да предоставя на Украйна оръжия за отбраната ѝ от руските сили във войната, започната от Москва през февруари 2022 г., както и хуманитарна и финансова помощ.