Руският лидер, Тръмп и Си поискаха реформа в ООН след историческата си среща в Китай

САЩ, Русия и Китай поискаха да пренапишат част от правилата на световната дипломация, като призоваха за реформи в ООН и критикуваха международните наказателни органи. Това стана ясно от съвместна мирна декларация на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин, подписана след края на историческата им тристранна среща в китайския град Шънджън.

Тя се проведе в четвъртък на втория ден от форума на организацията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

По същество декларацията определя

няколко ключови принципа

Първият се отнася до ООН и цели да се насърчат реформи в нейното устройство и функциониране. Според президентите на САЩ, Китай и Русия това ще позволи на ООН ефективно да реагира на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за насърчаване на международния мир и сигурност.

Следващият принцип засяга световната енергетика. Тримата лидери са се съгласили да работят за увеличаването на производството на рафинирани петролни продукти в полза на всички страни.

Третият принцип поставя под въпрос правомощията на Международния наказателен съд и подобни на него организации. Според президентите трябва да се зачита имунитетът на официалните лица на държавите, а интернационалните правни органи да не превишават правомощията си.

Четвъртият и последен принцип се отнася до предотвратяването на ядрена война. САЩ, Китай и Русия настояват, че подобен конфликт не може да бъде спечелен, и се обединяват около идеята да се продължи диалогът за намаляването на рисковете и спирането на разпространението на атомните оръжия.

След края на срещата Владимир Путин засегна войната в Украйна. Според него Русия би била готова на компромиси едва когато Европа и Киев се примирят с реалността. Според него Киев не е заинтересован от прекратяване на бойните действия, тъй като след края на конфликта ще трябва да проведе избори, които биха довели на падането от власт на сегашното политическо ръководство.

Руският лидер добави, че евентуалното военно сътрудничество между Украйна и страните от ЕС “е проблем, на който трябва да обърнем особено внимание”, и настоя, че Русия няма да толерира разполагането на чуждестранни войски там след края на войната.

“Пълното нормализиране на отношенията с Европа няма да е възможно, докато политическият елит не се промени в определени страни”, заяви руският президент.

Той обвини украинските власти в злоупотреба със западните помощи и предположи, че прекратяването на конфликта ще ги лиши от източници на големи доходи.

“Ако украинските власти и техните спонсори признаят тези реалности, тогава мисля, че компромисите, за които говорим, ще се случат”, каза още президентът на Русия.

И добави, че страната му е поканила

европейските лидери да дойдат в Москва,

за да изяснят какво биха донесли на масата за преговори.

Путин каза още, че след скорошните удари на Украйна по Кримския мост, част от който е разрушена след три поредни дни на атаки, Русия няма да приеме примирие в Черно море, каквото искат редица европейски държави.

“След ударите по Кримския мост няма да има споразумения. Ще отговорим на тези удари. И искам всички да знаят следното: Вярвам, че нашият отговор ще бъде далеч по-болезнен от това, което киевският режим направи с моста”, категоричен бе Владимир Путин.

