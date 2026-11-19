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При удар, извършен от йеменските хути, е била повредена най-високата сграда във финансовия квартал на Рияд. Това потвърдиха днес властите в Саудитска арабия, цитирани от Франс прес.

"Един от небостъргачите във финансовия квартал стана обект на атака от страна на терористичната милиция на хутите. Нанесени са материални щети, но няма пострадали", съобщи саудитската служба за гражданска защита в публикация в "Екс" Службата разпространи и снимка на сградата на саудитския държавен инвестиционен фонд, на която се виждат разбити прозорци.

Това бе поредната атака на хутите срещу Рияд на фона на ескалиращите военни действия между Саудитска Арабия и свързаната с Иран йеменска групировка, съобщава БТА.