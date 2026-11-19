Все още не е ясно какво е казал Тръмп на лидерите, събрали се в Берлин

Европейските лидери са решени да не допуснат Китай, САЩ и Русия да диктуват развитието на международните отношения и изхода на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп успя да се включи в преговорите на коалицията на желаещите, които се проведоха днес в Берлин. Направи го от небето и по телефона, съобщава ДПА.

Тръмп звъннал на зет си Джаред Къшнър, който е и негов специален пратеник за войната в Украйна. Именно така американският държавен глава се присъедини към преговорите, докато бе на борда на самолета си Air Force 1, на връщане от тристранната си среща с президентите на Китай Си Дзинпин, и Русия Владимир Путин.

За обаждането твърдят участници в преговорите в Берлин. Къшнър, който е един от главните преговарящи на американската администрация по прекратяването на войната в Украйна, е пуснал тъста си Тръмп на високоговорител, съобщават те.

Все още не е ясно какво е казал Тръмп на лидерите, събрали се в Берлин и дали им е съобщил подробности за срещата си с Путин и Си.

По-рано днес стана ясно, че Белият дом е събрал временно телефоните на журналистите на борда на президентския самолет Air Force 1, който излетя от Китай преди няколко часа. Причината за вземането на телефоните на медийните представители, била съображения за сигурност. Това е крайно необичайна мярка, посочва Франс прес.

Самолетът на президента Доналд Тръмп излетя от летище Шънджън в Китай малко след 18:45 ч. местно време (10:45 ч. по Гринуич), след тристранната среща на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Белият дом не е изземвал телефоните на журналистите по време на предишното посещение на американския президент в Китай през май, пише в "Екс" Джаки Хайнрих - репортер на Fox News, но и шеф на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Въпреки че по план Тръмп трябваше да се завърне директно в САЩ след срещата на върха, този ход на Белия дом може да подсказва за допълнително спиране, необявено предварително. По време на цялото си посещение в Азия Доналд Тръмп нееднократно загатна за възможността за среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

Германският канцлер Фридрих Мерц прие във Федералното канцлерство украинския президент Володимир Зеленски и американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и редица лидери, сред които британския премиер Анди Бърнам и френския президент Еманюел Макрон.

Коалицията на желаещите, която обединява около 40 държави, подкрепящи Украйна, има за цел да потвърди ангажимента си към Киев на фона на продължаващата руска инвазия, както и да координира позициите си в преговорите за прекратяване на войната.

Преди срещата на върха в Шънджън Зеленски предупреди за опасността от "втора Ялта", визирайки Ялтенската конференция, състояла се в Крим през 1945 г., на която съюзническите сили взеха решения за устройството на Европа след края на Втората световна война.

Опасенията на Зеленски едва ли са били разсеяни от тристранната среща в Китай, на която Путин подчерта, че Русия, САЩ и Китай носят особена отговорност за световната стабилност. Руският президент повдигна и въпроса за т.нар. от него регионални конфликти, включително войната на Русия срещу Украйна. Той заяви, че Тръмп и Си са отделили значително внимание на този въпрос при предишните си двустранни разговори с него. След разговорите Путин подчерта, че е готов на компромис за прекратяване на бойните действия в Украйна, но отново обвини украинското ръководство, че не проявява интерес към мирно уреждане на конфликта.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи тристранната среща между Тръмп, Си и Путин като важна. Запитан в Берлин дали е обезпокоен от факта, че Тръмп е нарекъл Путин "приятел" по време на разговорите в Шънджън, Рюте отговори отрицателно. "Не забравяйте, че Русия и САЩ са големи ядрени сили, а Китай е ядрена сила с нарастващ потенциал", заяви шефът на НАТО. И допълни, че е напълно нормално тези хора да се срещат и да се опитват да се споразумеят как да продължат напред по най-добрия начин.

Европейските лидери са решени да не допуснат Китай, САЩ и Русия да диктуват развитието на международните отношения, включително условията за мирно уреждане на войната в Украйна, стана ясно след срещата на Коалицията на желаещите.

Според източници от германското правителство моментът за провеждане на срещата на върха в Берлин е бил избран така, че да позволи бърза, съгласувана и добре подготвена реакция на разговорите в Шънджън.

Коалицията на желаещите бе създадена в началото на 2025 г. в подкрепа на Украйна. Понастоящем тя обединява близо 40 държави, които предоставят на Украйна оръжия за отбраната ѝ срещу Русия или оказват хуманитарна и финансова помощ. През декември 2025 г. коалицията взе решение да сформира многонационални сили, които да гарантират спазването на евентуално споразумение за прекратяване на огъня между Украйна и Русия.

При прекратяване на огъня Коалицията на желаещите възнамерява да предостави на Украйна гаранции за сигурност, включително чрез многонационалните сили. В момента се провеждат първите военни учения на тези сили в Полша, във въздушното пространство над Румъния и в западната част на Черно море.

В Берлин членовете на коалицията се съсредоточиха върху 3 основни въпроса – оказване на помощ на Украйна за покриване на огромния недостиг на средства в бюджета ѝ за 2027 г., гарантиране на участието на европейските държави в ръководените от САЩ мирни преговори и продължаване на обсъжданията за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна, съобщава БТА

В началото на срещата Великобритания обяви, че съвместно с Норвегия ще финансира изграждането на два високоскоростни бойни катера за нуждите на отбраната на Украйна, съобщи британската информационна агенция Пи Ей Медия.

Лондон пое ангажимент да даде и 1000 ударни дрона с голям обсег на Киев, както и да осигури подкрепа за укрепване на украинската противовъздушна отбрана през зимата.