Участието на САЩ в срещата на Коалицията на желаещите е момент за доближаване до мира в Украйна, заяви британският премиер Анди Бърнам

Доналд Тръмп е отворен към идеята за гаранции за сигурност за Украйна като част от мирното споразумение с Русия. Това заяви неговият специален пратеник и зет Джаред Къшнър след срещата на Коалицията на желаещите, съобщава Ройтерс.

Според Къшнър подобно споразумение трябва да бъде част от по-широк пакет, свързан със сигурността. Пред репортери зетът на американския президент каза, че днешните преговори в Берлин с европейските лидери и с президента на Украйна Володимир Зеленски са постигнали голям прогрес по това как ще изглеждат тези гаранции за сигурността, както и относно план за следвоенен просперитет.

По-рано стана ясно, че Тръмп е успял да се включи в преговорите на коалицията на желаещите, които се проведоха днес в Берлин. Направи го от небето и по телефона, съобщава ДПА. Тръмп звъннал именно на зет си Къшнър: така американският държавен глава се присъедини към преговорите, докато бе на борда на самолета си Air Force 1, на връщане от тристранната си среща с президентите на Китай Си Дзинпин, и Русия Владимир Путин.

За обаждането твърдят участници в преговорите в Берлин. Къшнър, който е един от главните преговарящи на американската администрация по прекратяването на войната в Украйна, е пуснал тъста си Тръмп на високоговорител, съобщават те.

След края на срещата, премиерът на Великобритания Анди Бърнам заяви, че участието на САЩ в нея е предоставило момент за доближаване до мира в Украйна, пише БТА.

"Това безспорно бе един момент за доближаване до мира благодарение на участието на САЩ, което видяхме днес, и напредъкът, който е постигнат. Европа е готова да влезе в тези преговори", каза още Бърнам, визирайки евентуалния следващ кръг от преговорите за край на войната в Украйна.