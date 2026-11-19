Правителството на Нидерландия привика руския посланик в страната, след като снаряд нанесе леки щети на посолството й в Киев, съобщава Ройтерс.

Нидерландският външен министър Том Берендсен заяви пред местни медии, че няма пострадали при удара, попаднал зад дипломатическия обект. Той определи инцидента като неприемлив. Освен това го обяви за причина за извикване на руския посланик в Хага.

Днес руското посолство в Нидерландия заяви, че става все-по сложно да приемаме Нидерландия като обикновен свидетел във войната в Украйна. „Със своите действия Хага постоянно задълбочава намесата си в конфликта, допринасяйки за проточването и по-нататъшната му ескалация", съобщи правителството.

По-рано тази седмица базираната в Нидерландия компания „Дестинус" съобщи, че нейни ракети са използвани при украинската атака във вторник срещу Кримския мост, пише БТА.

Според нидерландски медии служители на фирмата са присъствали в Украйна, където са изпитвали дронове на компанията срещу руски цели. „Дестинус" реагира, заявявайки, че екипът му единствено е подкрепял украинските военни според клаузите от договора. Не е ясно дали има връзка между инцидента в Киев и съобщенията за „Дестинус".

Снаряд, паднал близо до посолството на Нидерландия в Киев. Той е причинил леки щети по сградата. Това съобщи нидерландският външен министър Том Берендсен, цитиран от Ройтерс.

След изявлението на компанията, руското посолство в Нидерландия постави въпроса дали Хага открито е застанала на страната на Киев във войната в Украйна. Украински дронове и ракети нанесоха вчера удари по съоръжението, което свързва Русия с Крим, и разрушиха централния пътен участък на моста. Атаката се възприема като символичен военен удар срещу руския президент Владимир Путин в навечерието на срещите му с лидерите на Китай и САЩ.

Експертът по сигурността Нико Ланге от Мюнхенската конференция по сигурността смята, че ударът по нидерландското посолство не е бил случаен. Според него Русия целенасочено е атакувала Нидерландия заради твърденията на Москва, че страната е допринесла за успешните украински удари по Кримския мост. Ланге призова европейските държави незабавно да застанат зад Нидерландия.