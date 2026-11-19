Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за американската телевизия Ен Би Си днес, че не е успял да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на обиколката си в Азия, тъй като е имал твърде много срещи, но добави, че двамата ще се срещнат "в даден момент", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Отношенията са налице, но не се срещнахме. Имаше твърде много срещи. Нямаше да се получи. Ще проведем тази среща в някакъв момент", каза американският президент.

Пред "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че той и китайският президент Си Дзинпин искат да бъдат въведени регулации за изкуствения интелект с цел безопасност, както и че ще работят заедно по създаването на разумни правила в тази област.

Освен това американският държавен глава спомена, че не е обсъждал подробно с президента на Китай темата за компанията "Енвидиа" или въпроса за предполагаемия китайски шпионаж.