Войната в Украйна може да приключи само с дипломатическо решение, в което европейците трябва да се включат. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц след края на срещата на Коалицията на желаещите в Берлин.

"Знаем, че тази война ще приключи само ако има дипломатическо решение. Но тази война трябва да приключи с една Украйна, която запазва териториалната си цялост, разполага със силни гаранции за сигурност и преди всичко е интегрирана в европейската система за сигурност", каза още той.

На свой ред украинският президент Володимир Зеленски, който също бе на срещата, подчерта, че трябва да има засилване на европейското участие в преговорите с Русия с посредничеството на САЩ.

"Украйна, Европа, САЩ и Русия. Разчитаме много на това", заяви той.

Също така посочи, че се провеждат отделни разговори с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър относно датата и дневния ред на следващата среща.

"И това трябва да бъде четиристранна среща", настоя Зеленски.

Украинският президент обясни, че целта му е да не се губи време преди настъпването на зимата и че Русия трябва да бъде принудена да работи конкретно за постигане на мирно споразумение.

"Трябва да има натиск. Европа е готова да помогне с нови санкции, с нови мерки в подкрепа на Украйна и украинския народ", добави Зеленски.

Той каза още, че разчита и САЩ да използват влиянието си върху Русия.

Мерц заяви, че съюзниците „разбира се са готови" да разговарят с руския президент Владимир Путин по тези въпроси. Според него това би могло да се случи например в Обединените арабски емирства.

Лидерите на 26 страни от Коалицията на желаещите, които присъстваха на снощната среща, започнаха да се събират в Берлин само няколко часа след като Тръмп се срещна с Путин и китайския президент Си Дзинпин в китайския град Шънджън. Това бе първата в историята тристранна среща между лидерите на трите големи ядрени сили, пише БТА.