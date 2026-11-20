Директорът по киберсигурност на Белия дом Шон Кернкрос напуска поста си, съобщи представител на администрацията, цитиран от CBS News.

Според някои източници на медията Кернкрос е бил уволнен.

Началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър, който пое поста от Сузи Уайлс по-рано този месец, отдавна е искал отстраняването на Кернкрос. Според източници Милър е споделял пред свои събеседници, че не смята Кернкрос за достатъчно компетентен, за да заема длъжността национален директор по киберсигурността.

Милър незабавно е задействал процедура по търсене на негов заместник. На мястото на Кернкрос ще застане Кърстен Дейвис, която в момента е главен директор по информационните технологии на Пентагона.

Axios първа съобщи, че Кернкрос ще напусне поста си.

Оттеглянето му идва на фона на поредица от технологични сривове в САЩ през последната седмица, засегнали услугите на Microsoft, системите за управление на въздушното движение, банки и вътрешната мрежа на Агенцията за национална сигурност (NSA).

Разследващите причините за сривовете „не са открили нищо, което да показва, че те са свързани помежду си", заяви министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин пред законодателите тази седмица. Той каза, че е „98% сигурен", че прекъсванията не са резултат от злонамерена дейност на чужди държави, въпреки че призна, че „категорично не" е виждал толкова много сривове за толкова кратък период от време.

Националният директор по киберсигурността е длъжност, за която се изисква одобрението на Сената. Той съветва президента по въпросите на киберсигурността и координира стратегията в тази област на ниво федерално правителство.

Кернкрос е юрист по образование и заема поста от август 2025 г.

Длъжността е създадена през 2021 г. През последните години САЩ се сблъскаха с поредица от кибератаки, свързани с хакерски групи и лица от Иран, Русия, Китай и други държави, смятани за противници на Вашингтон.

През март администрацията на Тръмп публикува стратегията си за киберсигурност, разработена под надзора на офиса на Кернкрос. В документа от седем страници се поема ангажимент за „откриване, противопоставяне и разгромяване на киберпротивниците, преди да проникнат в нашите мрежи и системи", укрепване на критичната инфраструктура, запазване на американското лидерство в областта на изкуствения интелект и модернизиране на федералните технологични системи.

По време на участието си в Aspen Cyber Summit през ноември 2025 г. Кернкрос заяви, че една от основните цели на администрацията е „налагането на цена и последствия" на противниците на САЩ.

„Смятам, че като държава не сме се справили особено добре с това да дадем ясен сигнал на противниците си, че подобно поведение няма да остане без последствия. Трябва да го направим, защото тези действия се разрастват и стават все по-агресивни с всеки изминал ден", каза той.

Ако администрацията на Тръмп възнамерява да номинира нов постоянен национален директор по киберсигурността, тя разполага с ограничено време, преди през януари Сенатът да премине под контрола на демократите.

В изявление Кернкрос определи поста като „честта на живота си".

„Напускам поста на директор по киберсигурността с огромна гордост от свършеното за укрепването на киберсигурността на Америка, защитата на критичната ни инфраструктура, противопоставянето на чуждестранните заплахи и утвърждаването на лидерската позиция на Америка в света в областта на свръхинтелекта. Нищо от това нямаше да бъде възможно без изключителното лидерство на президента Тръмп", заяви той.