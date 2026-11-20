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Сблъсък на лек автомобил и автобус, превозващ 30 деца в предучилищна възраст, взе една жертва. Инцидентът се е случил снощи в Чехия.

В резултат на катастрофата е загинала жената шофирала лекия автомобил. Освен това десет деца и четирима възрастни са ранени: пет от тях са с умерени наранявания, а останалите - с леки. Ранените са откарани в университетската болница в Пилзен, в западната част на страната.

"Децата плачеха, не разбираха какво се е случило", разказа очевидец пред чешкия сайт "Новинки".

Инцидентът се е случил близо до Тремосна, на около 10 километра северно от Пилзен в Западна Бохемия.

Причината за сблъсъка все още не е установена, пише БТА.