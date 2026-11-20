Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази надежда Кипър да се присъедини към Шенгенското пространство на 1 юли 2027 г., когато Гърция поема председателството на Съвета на ЕС. Той направи изявлението на 18 ноември в Никозия след среща с кипърския президент Никос Христодулидис. Окончателното решение за членството на Кипър предстои.

След пълното присъединяване на острова към Шенген и премахването на проверките по вътрешните граници ще отпадне рутинният паспортен контрол по полетите от Атина и Солун до Ларнака и Пафос. Пътниците ще продължат да носят валиден документ за пътуване. Българските граждани и сега могат да влизат в Кипър с валидна лична карта или паспорт.

Гражданите на страни извън ЕС с валидно гръцко разрешение за пребиваване и сега могат да посещават Кипър без допълнителна виза за кратък престой, ако отговарят на кипърските условия за влизане. След присъединяването дните, прекарани на острова, ще се броят към общия шенгенски лимит от 90 дни в рамките на 180 дни за кратки посещения в други държави от зоната. Престоят им в Гърция ще продължи да се урежда от условията на гръцкото им разрешение.