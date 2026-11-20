Ще бъде трудно постигането на споразумение за взаимно ограничаване на ядрените оръжия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп след тристранната си среща с лидера на Китай Си Цзинпин и руския държавен глава Владимир Путин.

"Обичам идеята за това, но от гледна точка на самите преговори това е много трудно за мен като президент", заяви републиканеца.

Един от основните приоритети на Тръмп по време на посещението му в Китай беше да започне тристранни преговори относно ядрените оръжия - тема, която Китай не желае да обсъжда, тъй като се опитва да навакса доминиращата позиция на Русия и САЩ чрез мащабна програма за укрепване на ядрените си сили.

Тръмп заяви, че президентът Си е съгласен с него относно идеята за ограничаване на ядрените оръжия, но в същото време е много трудно за някого да каже: "Имаме 4000 ядрени оръжия, ще се откажем от половината",.

Американският президент добави, че ще продължава да повдига темата, защото това трябва да се направи, но е трудно от психологическа гледна точка, пише БТА