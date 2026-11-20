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Самолети от шест страни от НАТО са патрулирали над Черно море през нощта на фона на масивния руски въздушен удар срещу Киев, твъдят руски инстаграм канали.

Полетите включвали разузнавателни самолети, дронове, изтребители и въздушни танкери.

Самолетите са действали край бреговете на Крим, Румъния и България. Британските Eurofighter Typhoon и френските Mirage 2000D осигурявали въздушно прикритие. За презареждане с гориво били използвани Airbus A330 MRTT и Voyager.

Съединените щати са разположили морски патрулни самолети Boeing P-8A Poseidon, докато Турция - Boeing E-7T и Bayraktar TB2. Италиански Gulfstream E.550, френски Beechcraft 350ER Vador, шведски Saab 340B ISR и натовски дрон RQ-4D Phoenix също са извършили разузнавателни мисии.