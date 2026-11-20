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Скандал с разкриване на поверителна информация разтърси политическия елит на Франция. Вътрешният министър на страната Лоран Нуниез поиска обяснения от високопоставения регионален префект Юг Муту след като в медиите се появи информация, че вторият е предал секретна информация на опозиционната партия "Национален сбор".

Според медиите префектът е предал поверителни данни за съдебни разследвания срещу националистическото движение на Марин Льо Пен. Информацията за разследванията е била предадена, докато Муту е работил в министерството на вътрешните работи, пише френският в. "Монд".

Прокуратурата в Париж и самият Муту към момента не са отговорили на запитвания за коментар, пише БТА.