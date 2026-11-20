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Трима души са загинали и 15 са ранени в Киев след руските въдзшни удари тази нощ, твърди кметът на украинската столица Виталий Кличко.

Според него загиналите са служители на "Киевводоканал". Той добави, че атаката е повредила мостовете Подилско-Воскресенски, Дарницки и Южни, а движението между левия и десния бряг на града е почти напълно спряно.

Кличко призова хората да не пътуват до Киев, освен ако не е абсолютно необходимо, а градската администрация преустанови тролейбусното обслужване, свързващо двете части на града. Той обяви и атака срещу обект от критична инфраструктура.

Руското министерство на отбраната потвърди удара срещу Киев същата нощ. Според изявлението на военното ведомство, руските въоръжени сили са нанесли удари по обекти на военно-промишления комплекс, складови терминали, енергийни съоръжения и транспортна инфраструктура в Киев и Киевска, Днепропетровска, Николаевска, Лвовска и Ивано-Франковска области.

Руското министерство на отбраната съобщи също за атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеска област и удар по морски плавателни съдове, „използвани в интерес на украинските въоръжени сили".