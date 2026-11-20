48,3 милиарда долара са похарчили САШ към 13 ноември за войната срещу Иран, показват данни на Пентагона.

Тъй като тази обща сума не включва щетите от атаките срещу американските военни бази в Близкия изток, сенатори настояха военното министерство на страната да предостави и тази информация, предаде Асошиейтед Прес.

Служителят на Пентагона Артър Милър, който отговаря за бюджетните въпроси, снощи представи най-новата обща оценка на разходите пред Комисията по въоръжените сили на Сената, която разглежда предложението за назначаването му за финансов контрольор на Военноморските сили. Сумата от 48 милиарда долара включва разходите за военни операции, както и за подмяна на оборудване и боеприпаси.

Сенаторът демократ Ричард Блументал от Кънектикът настоя Милър да даде и оценка за щетите по американските съоръжения, но Милър отговори, че не разполага с такава. Сенаторът републиканец Роджър Уикър от Мисисипи, който е председател на комисията, нареди на Милър да се опита да даде отговор възможно най-скоро.

Според анализ на АП Иран е атакувал хангари за самолети, системи за предупреждение за удари, складове, жилища за войници и други американски обекти в Близкия изток, причинявайки щети по оборудване на стойност милиарди долари.

Цената на войната се превърна в спорна тема в Конгреса на САЩ, като дебатите относно разходите се разгорещяват, тъй като администрацията на Тръмп иска законодателите да приемат отбранителен бюджет на стойност 1,5 трилиона долара, коментира АП. Непопулярната война и икономическите ѝ последици допринесоха за тежките загуби на републиканците на междинните избори и финансовите спорове около конфликта ще се засилят още повече, след като демократите поемат контрола над Конгреса през януари за остатъка от мандата на президента Доналд Тръмп.

Пентагонът е изправен пред все по-силни призиви от страна на демократите да оповести оценките за щетите, нанесени от Иран на американските бази в Близкия изток.

Сенаторката демократка Елизабет Уорън от Масачузетс зададе поредица от въпроси към временно изпълняващия длъжността заместник-министър на военноморските сили Хун Као относно разходите за войната по време на изслушването му във вторник за потвърждаване на назначението му на постоянна длъжност.

Позовавайки се на независими оценки и информация от медиите, Уорън заяви, че американската морска блокада срещу иранското корабоплаване струва около 32,5 милиона долара на ден, докато иранската атака срещу регионалния щаб на военноморските сили на САЩ в Бахрейн е нанесла щети за най-малко 400 милиона долара, пише БТА