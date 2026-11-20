Британският министър-председател Анди Бърнам изрази надежда, че на днешната среща на върха между Великобритания и Европейския съюз в Брюксел може да бъде постигнат ключов напредък по съвместен план за ограничаване на нелегалната миграция през Ламанша, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Очаква се в белгийската столица Великобритания и ЕС да подпишат нови споразумения в областта на търговията с храни, енергетиката и младежката мобилност. По-рано Бърнам коментира, че действащите договорености след Брекзит не са достатъчно добри за страната му.

Попитан от журналисти дали Лондон все пак може да се оттегли от преговорите, премиерът отговори, че подобен сценарий винаги съществува, ако условията не защитават интересите на страната. По думите му обаче залогът е твърде висок.

"Има възможност за по-ниски цени на хранителните продукти и не мога да пренебрегна това. По-ниски разходи за бизнеса, намаляване на бюрокрацията. И потенциално наистина голяма победа - по-тясно сътрудничество по въпросите на имиграцията, план за действие за Ламанша, което би било наистина голямо постижение, ако успеем да го постигнем утре", подчерта Бърнам.

Той се позова на последни социологически данни, според които 73% от британците подкрепят сближаването с Европа. Премиерът уточни, че не става дума за отмяна на референдума от 2016 г. или за повторно влизане в ЕС, а за прагматично партньорство, което да облекчи разходите за живот и да засили контрола по границите, пише БТА.