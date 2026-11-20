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Обвиненията на САЩ, че Иран разработва химически и биологични оръжия имат за цел да всяват страх и да оправдаят военни действия. Това заяви говорителят на външното министерство на ислямската република Есмаил Багаи.

„Въпросът е следният: научи ли светът нещо от катастрофалните уроци на 2003 г., или сме на път отново да позволим обществеността да бъде измамена в огромен мащаб?", заяви Багаи.

През 2003 г. САЩ нападнаха Ирак, управляван от Садам Хюсеин, след като обвиниха Багдад, че все още притежава активна програма за химически оръжия, пише БТА.